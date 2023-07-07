السبت 8 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

إطلاق جائزة لدعم الاتصال القائم على الذكاء الاصطناعي

إطلاق جائزة لدعم الاتصال القائم على الذكاء الاصطناعي
8 يوليو 2023 00:51

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
في أول مؤتمر صحفي تعقده.. روبوتات ذكاء اصطناعي تتحدى البشر
عبدالله بن زايد وألبين كورتي يبحثان العلاقات الثنائية

أطلقت «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» التي ينظمها «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة»، فئات خاصة للمبادرات المبتكرة التي توظف الذكاء الاصطناعي في الاتصال، بهدف تكريم خبراء الاتصال وصنّاعه وتشجيع المبدعين، بما في ذلك الشباب، على إيجاد حلول اتصال تواكب متغيرات العصر، خاصة في الحملات التي تضع سيناريوهات ملائمة للتطلعات المستقبلية، سواءً في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.
ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الجائزة لتعزيز جهودها في تطوير ممارسات الاتصال والتأثير الجماهيري، وتسليط الضوء على أفضل هذه الممارسات في مختلف التخصصات التي تستوعبها الفئات الجديدة للجائزة في دورتها العاشرة، حيث فتحت باب المشاركة أمام الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، بمن فيهم الشباب، محلياً وإقليمياً ودولياً، وحتى موعد أقصاه 15 أغسطس 2023.
واستحدثت الجائزة فئة عالمية لـ «أفضل توظيف لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الاتصال لخدمة المجتمعات»، وتمنح للجهات الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة التي عملت على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مبدع في الاتصال لدعم القضايا المجتمعية، وحققت نتائج ملموسة قابلة للقياس عبر استهدافها لموضوعات ذات نفع عام.
وتتضمن جائزة «أفضل ابتكار في الاتصال» فئتين فرعيتين متاحتين للمشاركات الدولية، الأولى هي «أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي» في المؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
أما الفئة الثانية هي «أفضل مبادرة ابتكرها المشاركون ضمن التحدي السنوي للشباب أو الناشئة».

جائزة الشارقة للاتصال الحكومي
الإمارات
الشارقة
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يعزي في وفاة والدة العميد الركن عبدالله محمد الظاهري
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يعزي في وفاة والدة العميد الركن عبدالله محمد الظاهري
اليوم 21:18
ذخائر عنقودية
عربي ودولي
روسيا تحذّر من حرب عالمية ثالثة نووية
اليوم 21:01
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
أوكرانيا: سنستخدم القنابل العنقودية في حالة واحدة
اليوم 20:16
تاريحياً.. الريال لا يبخل على المواهب الشابة!
الرياضي
تاريحياً.. الريال لا يبخل على المواهب الشابة!
اليوم 19:45
جنود أميركيون ينقلون ذخائر عنقودية (أرشيفية)
عربي ودولي
روسيا تندد بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©