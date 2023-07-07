إطلاق جائزة لدعم الاتصال القائم على الذكاء الاصطناعي

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» التي ينظمها «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة»، فئات خاصة للمبادرات المبتكرة التي توظف الذكاء الاصطناعي في الاتصال، بهدف تكريم خبراء الاتصال وصنّاعه وتشجيع المبدعين، بما في ذلك الشباب، على إيجاد حلول اتصال تواكب متغيرات العصر، خاصة في الحملات التي تضع سيناريوهات ملائمة للتطلعات المستقبلية، سواءً في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الجائزة لتعزيز جهودها في تطوير ممارسات الاتصال والتأثير الجماهيري، وتسليط الضوء على أفضل هذه الممارسات في مختلف التخصصات التي تستوعبها الفئات الجديدة للجائزة في دورتها العاشرة، حيث فتحت باب المشاركة أمام الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، بمن فيهم الشباب، محلياً وإقليمياً ودولياً، وحتى موعد أقصاه 15 أغسطس 2023.

واستحدثت الجائزة فئة عالمية لـ «أفضل توظيف لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الاتصال لخدمة المجتمعات»، وتمنح للجهات الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة التي عملت على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مبدع في الاتصال لدعم القضايا المجتمعية، وحققت نتائج ملموسة قابلة للقياس عبر استهدافها لموضوعات ذات نفع عام.

وتتضمن جائزة «أفضل ابتكار في الاتصال» فئتين فرعيتين متاحتين للمشاركات الدولية، الأولى هي «أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي» في المؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

أما الفئة الثانية هي «أفضل مبادرة ابتكرها المشاركون ضمن التحدي السنوي للشباب أو الناشئة».