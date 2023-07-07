الشريفي يطلع على جهود مديرية «مكافحة المخدرات»

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، على الجهود والبرامج التوعوية التي تنفذها مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وخططها لمواكبة التطور في مواجهة أساليب مروجي المخدرات. وهنأ خلال الزيارة المديرية على فوزها بجائزة سمو وزير الداخلية للتميز في دورتها السادسة كأفضل جهة في مكافحة المخدرات، موضحاً أن هذه الجائزة تعد وساماً تعتز به القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودافعاً لرجال مكافحة المخدرات لتحفزهم على تحقيق المزيد من الإنجازات الريادية التي تعزز مسيرة الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع، وأشاد بعناصر مكافحة المخدرات الذين يؤدون دورهم الريادي على مدار الساعة في حماية المجتمع من براثنها ومواجهتها بكفاءة واقتدار وبشتى الطرق والوسائل الحديثة، ونجحوا في ضرب مخططات تجار المخدرات الذين لا يتوانون عن استخدام الأساليب الإجرامية كافة من أجل تسريب سمومهم واستهداف الشباب.