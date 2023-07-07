822 حادثاً مرورياً في الشارقة خلال عطلة عيد الأضحى

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت شركة رافد لحلول المركبات في الشارقة، تسجيل 822 حادثاً مرورياً بسيطاً تم الإبلاغ عنها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، إذ تم تسجيل 711 حادثاً عبر الدوريات الموجودة على طرق المدن والمناطق في الشارقة، فيما تم تسجيل 93 حادثاً عن طريق تطبيق الشركة، وسُجلت 18 حادثاً ضد مجهول، حيث قامت الدوريات وإدارة العمليات بإصدار وتخطيط الحوادث المرورية بأنواعها كافة ومتابعتها ضمن المهام الموكلة إليها.

وقال سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لشركة رافد لحلول المركبات: «إنه تم تسجيل أعداد متفاوتة من الحوادث البسيطة خلال أيام العيد، وأكد أن يوم 27 يونيو كان الأكثر تسجيلاً للحوادث».

وأوضح المدفع، أن مسببات الحوادث المرورية التي تم رصدها خلال العيد، تعود إلى أسباب عدة، أبرزها غياب التركيز والانشغال بالهاتف خلال القيادة، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، وأيضاً عدم الالتزام بخط السير الإلزامي للمركبات، مبيناً أن فترات عطلات الأعياد تشهد خلالها الطرق ازدحاماً ملحوظاً. لافتاً إلى أن «رافد» تعمل بجهود مضاعفة على تعزيز الوعي المروري وتقديم الدعم والمساعدة للسائقين في حالات الطوارئ والحوادث البسيطة. وبلغ متوسط زمن الاستجابة الأقصى للحوادث خلال تلك الفترة نحو 10 دقائق.

تؤكد الشركة أهمية أن يأخذ الجميع على محمل الجد السلامة المرورية والمسؤولية المشتركة في الحفاظ على سلامة الجميع على الطرق. وتشدد على أن تعزيز الثقافة المرورية والالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية هو الطريق الوحيد لتحقيق بيئة مرورية آمنة ومستدامة في إمارة الشارقة، وحماية حياة الناس وممتلكاتهم من الحوادث المرورية المؤلمة والمدمرة. وتعمل الشركة على توفير الدعم المستمر للسائقين والتوعية بأهمية القيادة الآمنة والمسؤولة.