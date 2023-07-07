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رئيس الدولة يلتقي عدداً من زملاء الدراسة وعائلاتهم

رئيس الدولة يلتقي عدداً من زملاء الدراسة وعائلاتهم
7 يوليو 2023 20:13

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عدداً من زملاء الدراسة يرافقهم أفراد عائلاتهم.

وتبادل سموه والحضور، خلال اللقاء الودي الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الأحاديث الأخوية، معرباً سموه عن سعادته بلقاء زملائه الذين جمعته بهم ذكريات عزيزة ومواقف مشتركة طيبة.

من جانبهم، أعرب الحضور عن بالغ سعادتهم بلقاء سموه، داعين الله تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والسعادة.

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حضر صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والضيوف مأدبة غداء أقيمت بهذه المناسبة.

كما حضر اللقاء والمأدبة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

  • رئيس الدولة يلتقي عدداً من زملاء الدراسة وعائلاتهم
المصدر: وام
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