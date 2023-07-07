اليماحي الفائز عن "أصحاب الهمم": القراءة تمنح الطالب أدوات جديدة لتخطي صعوبات الحياة

دينا جوني (دبى)

دعا غريب اليماحي الفائز بالمركز الأول في تحدي القراءة العربي 2023 على مستوى دولة الإمارات عن فئة الطلبة على أصحاب الهمم، جميع أقرانه إلى عدم إيلاء أي اهتمام للصعوبات التي تواجههم في دراستهم، والإيمان بأن النجاح حليفهم إذا ما قرروا ذلك.

وقال، عقب تتويجه على مسرح كليات التقنية العليا في دبي بحضور معالي سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام، إن أهمية القراءة ونهل المعارف تكمن في تمكين الطالب من أدوات جديدة تساعده على صقل شخصيته وعلى النظر إلى أمور الحياة من زوايا متعددة.

وعبر عن سعادته بتتويجه بطلا للتحدي على مستوى الإمارات في دورته السابعة "فئة أصحاب الهمم"، وسط هذا الجمع الغفير من المواهب والمهارات المنافسة القوية التي لازمت التحدي منذ انطلاقه، موضحاً أن فوزه رسالة فخر واعتزاز، يهديها إلى وطنه الغالي وقيادته الرشيدة، ولوالديه ومدرسته ومعلميه.

وأشاد بالدور الفاعل لتحدي القراءة العربي، في بناء الأجيال، وإعدادها معرفياً وثقافياً، مقدماً الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لرعايته تلك المبادرة، التي أسهمت في غرس مفاهيم المعرفة وروح المطالعة في نفوس الأجيال العربية.



