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نورا الشحي: 3 تحديات واجهت الفريق الإشرافي... والنتائج مشرّفة

نورا الشحي (تصوير إحسان ناجي)
7 يوليو 2023 18:57

دينا جوني (دبي)
حددت نورا الشحي مديرة نطاق في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والفائزة بلقب المشرفة المتميزة على مستوى دولة الإمارات في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي، ثلاثة تحديات واجهت الفريق الإشرافي على مبادرة تحدي القراءة في المدارس الإماراتية العام الجاري. 
وأشارت أن من أبرز التحديات هو النطاق الجغرافي للمدارس المشاركة ووقوعها في مناطق متشعبة ونائية، وكذلك النطاق الجغرافي للفريق الإشرافي المشارك في تحدي القراءة العربي، بالإضافة إلى الفئة الجديدة المستحدثة في "التحدي" وهي فئة الطلبة من أصحاب الهمم.
وأكدت أن الفرق تمكنت من إيجاد الحلول والقيام بعملها على أكمل وجه، لافتة إلى أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قد سخّرت قنوات اتصال يسرت من خلالها الاجتماعات لإنجاز العمل، وللتمكن من رصد التقييمات ومناقشة المبادرات والبرامج.   
وعن فوزها، قالت إنه ليس فقط إنجازاً شخصياً وإنما إنجاز لجميع فرق العمل على مستوى النطاق الإشرافي. وأكدت على الجهود المبذولة من الطلبة وأولياء الأمور لإنجاح المشاركات المتزايدة في التحدي خلال العام الجاري، مشيرة إلى إطلاق مبادرات وبرامج جديدة للارتقاء بمستوى القراءة والكتابة للطالب في المدرسة الإماراتية.
وعبّرت الشحي عن سعادتها بهذا الإنجاز، متمنية في الوقت نفسه أن يحقق الطلبة الفائزون مركزاً متميزاً ومتقدماً في التحدي على مستوى العالم العربي. 

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