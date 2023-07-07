«تعليم»: عيننا على اللقب الأكبر في تحدي القراءة

دينا جوني (دبي)

قال محمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة الطلابية في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في ردّ على سؤال "الاتحاد"، إنه لدى المؤسسة استراتيجية طموحة للعام الدراسي المقبل هي استراتيجية جودة الحياة الطلابية، ستركز فيها المؤسسة بشكل أساسي على تعزيز وتطوير اللغة العربية كعنصر مهم، بالإضافة إلى التركيز على الهوية الوطنية والتراث الإماراتي والموروث الشعبي. وأضاف أن المؤسسة عينها على لقب الأكبر في تحدي القراءة العربي، وأن تكون دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً وهو دائماً ما يطمح له شعب الإمارات.

وأشار أن 500 ألف طالب من مختلف مدارس الدولة شاركوا في تحدي القراءة العربي بدورته السابعة هذا العام، بزيادة بلغت 40 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وأعرب عن سعادته بتتويج الطالبة آمنة المنصوري والطالب غريب اليماحي.

وقال إن أصحاب الهمم من الفئات المتميزة في المجتمع ودائماً ما ينظر تحدي القراءة العربي إلى تعزيز مشاركة جميع أطراف المجتمع في تلك المنافسة وتحويل القراءة كعادة يومية لدى عدد أكبر من الفئات.

وبالنسبة للتحديات التي واجهتهم ضمن فئة أصحاب الهمم المستحدثة هذا العام، أشار أن الطلبة أثبتوا أنهم على قدر تلك التحديات من خلال مشاركاتهم المتميزة التي تمكنوا خلالها من تجاوز التحديات أسوة ببقية الطلبة المشاركين في التحدي.

وعن أهمية الدورة الحالية من تحدي القراءة العربي، أشار أن زيادة عدد الطلبة المشاركين تثبت أن التحدي أتى ثماره وأهدافه في جعل القراءة عادة لدى طيف كبير من الطلبة والمجتمع.