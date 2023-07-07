السبت 8 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تعليم»: عيننا على اللقب الأكبر في تحدي القراءة

محمد الهاشمي
7 يوليو 2023 18:51

دينا جوني (دبي)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد وألبين كورتي يبحثان العلاقات الثنائية
إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة دخول أذربيجان

قال محمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة الطلابية في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في ردّ على سؤال "الاتحاد"، إنه لدى المؤسسة استراتيجية طموحة للعام الدراسي المقبل هي استراتيجية جودة الحياة الطلابية، ستركز فيها المؤسسة بشكل أساسي على تعزيز وتطوير اللغة العربية كعنصر مهم، بالإضافة إلى التركيز على الهوية الوطنية والتراث الإماراتي والموروث الشعبي. وأضاف أن المؤسسة عينها على لقب الأكبر في تحدي القراءة العربي، وأن تكون دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً وهو دائماً ما يطمح له شعب الإمارات. 
وأشار أن 500 ألف طالب من مختلف مدارس الدولة شاركوا في تحدي القراءة العربي بدورته السابعة هذا العام، بزيادة بلغت 40 في المئة مقارنة بالعام الماضي.  وأعرب عن سعادته بتتويج الطالبة آمنة المنصوري والطالب غريب اليماحي. 
وقال إن أصحاب الهمم من الفئات المتميزة في المجتمع ودائماً ما ينظر تحدي القراءة العربي إلى تعزيز مشاركة جميع أطراف المجتمع في تلك المنافسة وتحويل القراءة كعادة يومية لدى عدد أكبر من الفئات.
وبالنسبة للتحديات التي واجهتهم ضمن فئة أصحاب الهمم المستحدثة هذا العام، أشار أن الطلبة أثبتوا أنهم على قدر تلك التحديات من خلال مشاركاتهم المتميزة التي تمكنوا خلالها من تجاوز التحديات أسوة ببقية الطلبة المشاركين في التحدي.
وعن أهمية الدورة الحالية من تحدي القراءة العربي، أشار أن زيادة عدد الطلبة المشاركين تثبت أن التحدي أتى ثماره وأهدافه في جعل القراءة عادة لدى طيف كبير من الطلبة والمجتمع.

 

تحدي القراءة العربي
محمد الهاشمي
تحدي القراءة
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
الإمارات
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يعزي في وفاة والدة العميد الركن عبدالله محمد الظاهري
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يعزي في وفاة والدة العميد الركن عبدالله محمد الظاهري
اليوم 21:18
ذخائر عنقودية
عربي ودولي
روسيا تحذّر من حرب عالمية ثالثة نووية
اليوم 21:01
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
أوكرانيا: سنستخدم القنابل العنقودية في حالة واحدة
اليوم 20:16
تاريحياً.. الريال لا يبخل على المواهب الشابة!
الرياضي
تاريحياً.. الريال لا يبخل على المواهب الشابة!
اليوم 19:45
جنود أميركيون ينقلون ذخائر عنقودية (أرشيفية)
عربي ودولي
روسيا تندد بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©