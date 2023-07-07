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محمد بن راشد: الإمارات تحتفل بـ514 ألف طالب من مدارسها شاركوا في تحدي القراءة العربي

تكريم الفائزين في تحدي القراءة العربي على مستوى الإمارات
7 يوليو 2023 18:35

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إن الإمارات احتفلت واحتفت بـ514 ألف طالب من مدارس الدولة شاركوا في تحدي القراءة العربي.
وكتب سموه، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع «تويتر»: «احتفلت واحتفت دولة الإمارات اليوم بـ514 ألف طالب من مدارس الدولة شاركوا في تحدي القراءة العربي - والذي بلغت مشاركاته العربية والعالمية 24.8 مليون طالب».
وأضاف سموه: «فخور بمشاركة أبناء الإمارات.. ومتفائل بإقبال الجيل الجديد على القراءة.. ومطمئن على مستقبل بلادنا في أيدي جيل يحب التعلم والمعرفة ويعشق القراءة والاطلاع».
وتابع سموه: «أبارك للطالبة الأولى آمنة محمد المنصوري ولأهلها فوزها بالمركز الأول.. حيث قرأت آمنة 128 كتاباً خلال العام الدراسي.. آمنة فقدت قبل عامين قدرتها على المشي.. لكنها لم تقف عاجزة.. بل أبحرت وحلقت في بحور الأدب والمعرفة.. وكان تحديها دافعاً لتغيير حياتها..  اليوم آمنة استعادت قدرتها على المشي.. وفازت في تحدي القراءة.. وكتبت قصتين.. وستمثل الدولة بعد أيام قليلة في أولمبياد الفيزياء العالمي في طوكيو.. تحدي فاطمة كان فرصة لها لإعادة بناء نفسها والانطلاق نحو الحياة.. وهكذا نريد أبناء وبنات الإمارات».
وأضاف سموه: « وأبارك أيضاً للطالب غريب اليماحي.. الحاصل على المركز الأول في تحدي القراءة في الدولة في فئة أصحاب الهمم.. غريب كفيف البصر.. ولكنه ليس غريباً في طريق الإنجاز.. وليس كفيفاً عن الوصول للمعالي.. قرأ غريب 130 كتاباً خلال العام الدراسي بطريقة برايل.. وهو كاتب للمقالات.. ومتحدث.. ومتفوق.. وملهم لنا جميعاً.. عندما يقرأ الكفيف 130 كتاباً.. على المبصرين أن يراجعوا أنفسهم فيما يقرأون.. كل التوفيق للطالب غريب.. الذي يمثل بإصراره وقوة إرادته مقولة لا شيء مستحيل في دولة الإمارات».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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