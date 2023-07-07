الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا يصبح مغبرا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة بالغبار شرقاً وشمالاً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية وشمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س خاصة شرقاً وشمالاً.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:46 والمد الثاني عند الساعة 04:37 والجزرالأول عند الساعة 10:50 والجزر الثاني عند الساعة 22:39.

أما في بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:34 والمد الثاني عند الساعة 01:51 والجزر الأول عند الساعة 20:02 والجزر الثاني عند الساعة 07:43.