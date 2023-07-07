شرطة دبي تعلن عن تعديلات مرورية جديدة بشأن حجز المركبات

بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أوضحت القيادة العامة لشرطة دبي، التعديلات القانونية الجديدة للمرسوم رقم 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، مؤكدة أن "المرسوم بالقانون يستهدف الفئات المُستهترة من السائقين في حال كانت المخالفة جسيمة ترتقي إلى تطبيق بنوده بحقهم، علماً بأن هذه العقوبة ستطبق أيضاً بالتزامن مع تطبيق بنود قانون السير والمرور الاتحادي في المخالفة المرتكبة من قبل السائق".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته القيادة العامة لشرطة دبي في مقرها، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، واللواء الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة والعميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، والعقيد عصام العور نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، والعقيد محمد عبد الله خلفان القايدي، مدير إدارة دوريات بردبي، والعقيد خبير عمر عاشور نائب مدير مركز شرطة نايف، وعدد من الضباط في شرطة دبي، وضباط الارتباط من عدة دول، والإعلاميين.

وأوضح اللواء الغيثي أن المؤتمر الصحفي يهدف إلى نشر الوعي القانوني لكافة السائقين بالتعديلات القانونية الهادفة في المقام الأول إلى المحافظة على الأرواح والممتلكات وضمان السلامة المرورية في إمارة دبي وتقليل حوادث السير، وهو ما يتناسب مع المؤشر الاستراتيجي للدولة في تخفيض معدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف من السكان.



وبين اللواء الغيثي أن التعديلات القانونية تدعم التوجه نحو الحفاظ على الأرواح في ظل الإحصائيات الخاصة عن حوادث الطرق حيث سجلت شرطة دبي خلال السنوات الأربعة الماضية من عام (2019-2022) وفاة 164 وإصابة 3263 شخصاً جراء حوادث ناجمة عن 3 مخالفات هي تجاوز السرعة المحددة، وقيادة مركبة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات والسلامة المرورية، وبسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، مؤكداً أن التعديلات الجديدة تهدف إلى خفض أعداد الوفيات جراء الحوادث الناجمة عن المخالفات الجسيمة.



وأشار اللواء الغيثي إلى أن التعديلات في المرسوم بقانون الجديد تتضمن تشديد في "قيمة فك حجز" المركبات المُخالفة، وإضافة عقوبة حجز المركبة على مخالفات جديدة في حال ارتكابها من قبل السائقين ممن يساهمون في تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، والقيام بسلوكيات خطيرة في شوارع الإمارة من خلال تنفيذ سباقات واستعراضات وتجمهر، وعبور الإشارات الضوئية بصورة مُتعمدة، وصدم دوريات الشرطة، والقيادة بلوحات مُصطنعة، أو بدون لوحات لإثارة الفوضى وإلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة.



وبدوره، أوضح العميد جمعة بن سويدان أن التعديلات القانونية الجديدة للمرسوم بشأن حجز المركبات والمُطبق منذ العام 2015، يستهدف فقط الفئات المُستهترة من السائقين وغير الحريصين على حماية الأرواح، مشيراً إلى أن الغرامة التي يتضمنها هي على قيمة "فك حجز السيارة"، وليس على قيمة غرامة المخالفة المرورية التي يتم تطبيقها بموجب قانون المرور الاتحادي.



وبين العميد جمعة بن سويدان، أن تطبيق هذا النوع من الغرامات على قيمة "فك الحجز" يتم عرضه على لجنة مُختصة في الإدارة العامة للمرور لمعرفة فيما إذا كانت المُخالفة ترتقي لمستوى تطبيق هذه الغرامة أم لا، شريطة أن يتقدم صاحب السيارة بالاعتراض على المخالفة المرورية.

وأوضح العميد جمعة بن سويدان أن المرسوم بقانون بشأن حجز المركبات يتضمن تعديلات على حالات "الحجز الإداري الوجوبي" للمركبات المخالفة التي ترتكب 13 نوعاً من المخالفات بينها 7 حالات جديدة تمت إضافتها ضمن التعديل القانوني في مادته الثانية.



وأوضح أن حالات الحجز الوجوبي السبعة المُضافة تتمثل في " تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة المركبة بلوحة أرقام مصطنعة أو مزورة أو مطموسة المعالم أو استخدامها بشكل يتنافى مع التشريعات السارية في الإمارة، والصدم العمد لمركبة الشرطة أو التسبب عمداً في إلحاق الضرر بها، والسماح لشخص يقل عمره عن 18 بقيادة المركبة"، مبيناً أن جميع هذه المخالفات تبلغ قيمة فك الحجز عن المركبة فيها 50 ألف درهم.

وأضاف" كما تتضمن المخالفات السبعة قيادة المركبة على الطريق بدون لوحات، وتجمهر سائقي المركبات بقصد مشاهدة السباقات أو المشاركة في أعمال الفوضى الناجمة عنها أو استعراض المركبات على الطريق، وزيادة نسبة تلوين زجاج المركبة عن الحد السموح به، وقيمة فك حجز المركبة في هذه المخالفات تبلغ 10 آلاف درهم".



ولفت العميد بن سويدان إلى أن حالات الحجز الستة المُتبقية تتمثل في " المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مُسبق من الشرطة، وقيمة فك حجز المركبة في هذه المخالفة تبلغ 100 ألف درهم، إلى جانب مخالفة " قيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المعبد"، ومخالفة "قيادة المركبة بتهور أو بصورة تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات والسلامة والمرورية في الإمارة"، وقيمة فك حجز هاتان المخالفتان تبلغ 50 ألف درهم.

وأضاف أن مخالفة" إحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في السرعة المقررة للمركبات أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها"، ومخالفة "الهروب من الشرطة"، تبلغ قيمة فك حجز هاتان المخالفتان 10 آلاف دهم، فيما المخالفة الأخيرة فتتمثل في " تجاوز الغرامة المالية المفروضة على المركبة مبلغ 6000 آلاف درهم، وقيمة فك حجز عن هذه المخالفة يتمثل في سداد قيمة المخالفة المتراكمة.



