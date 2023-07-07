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بلدية العين تنجز مشروع تطوير منظومة إنارة الطرق الداخلية

بلدية العين تنجز مشروع تطوير منظومة إنارة الطرق الداخلية
7 يوليو 2023 11:54

أنجزت بلدية مدينة العين، تنفيذ مشروع تطوير منظومة الإنارة في الطرق الداخلية لـ13 حيّاً بقطاعات المدينة المختلفة وجسر الشويب، وذلك في إطار حرصها على تحقيق معايير الاستدامة عبر تنفيذ مشاريعها الداعمة لمنظومة البنية التحتية والمرافق الخدمية العامة في المدينة.

ويهدف مشروع تطوير منظومة الإنارة في طرق وأحياء مدينة العين، إلى تحسين مستوى الإضاءة ضمن المعايير والمواصفات الحديثة، ورفع مستوى الأمان على الطرق، وتعزيز السلامة المرورية لمستخدميها، وزيادة العمر الافتراضي والتشغيلي لشبكة الإنارة، وخفض أعمال الصيانة المستقبلية.

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وتضمن المشروع الذي تم تنفيذ جميع عملياته خلال 6 أشهر، استبدال أكثر من 5500 ألف جهاز، بأجهزة إنارة حديثة من نوعية "LED" مستدامة وصديقة للبيئة، ستساهم في توفير 65% من الطاقة، في حين وصلت التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 1.97 مليون درهم.

كما قامت البلدية في إطار المشروع، بتنفيذ أعمال إعادة تأهيل الإنارة على امتداد جسر الشويب من خلال استخدام أجهزة إنارة مستدامة وصديقة للبيئة، وتغيير كوابل التغذية والتأكد من عزلها بطريقة مناسبة، وتعديل الأذرع الحاملة للأجهزة، الأمر الذي يسهم في توفير نحو 90% من الطاقة المستخدمة في إنارة الجسر، ويضفي مظهراً جمالياً حديثاً عليها.

المصدر: وام
العين
بلدية العين
الإضاءة
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