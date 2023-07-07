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شرطة عجمان تضبط 3 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية بقيمة مليون ومئة ألف درهم

شرطة عجمان تضبط 3 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية بقيمة مليون ومئة ألف درهم
7 يوليو 2023 10:06

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية العربية بعد 12 ساعة فقط من قيامهم بسرقة مصوغات ذهبية من سوق الذهب بإمارة عجمان.
وتفصيلاً قال المقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات يفيد بسرقة مصوغات ذهبية من أحد محلات الذهب تقدر قيمتها بمليون ومئة ألف درهم ومبلغ نقدي وقدره أربعون ألف درهم.
وبالانتقال للموقع ومعاينة المحل تبين أن صاحب المحل لم يقم بتشغيل جرس الإنذار المتصل بغرفة العمليات المركزية إهمالاً منه مما تسبب بتأخر عملية الضبط، ولكن على الفور تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وبالبحث والتحري لتحديد الجناة تبين أنهم مارسوا عدة أشكال من التضليل مرتدين أقنعة مضللة وقاموا بتغيير ملابسهم عدة مرات في محاولة منهم لتضليل رجال العدالة، إلا أن رجال المباحث بخبرتهم ومهارتهم تمكنوا من تحديد الجناة واتضح بأنهم من الجنسية العربية.

وبجهود رجال المباحث والتحريات وحنكتهم تم تحديد مكان تواجد المتهم الأول في إمارة الشارقة، وبالتنسيق مع شرطة الشارقة تم ضبطه ويدعى (ع.غ) عربي الجنسية، كما تم ضبط المتهم الثاني في منطقة الرميلة بإمارة عجمان ويدعى (ط.د) عربي، ومن ثم تم ضبط المتهم الثالث بمنطقة الصناعية الجديدة في إمارة عجمان ويدعى (ص.ع) أيضاً عربي الجنسية، وهو من قاد عملية السرقة وخطط لها.

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وبسؤالهم عن الواقعة أقروا بارتكابهم جريمة السرقة، حيث أفاد أحدهم بأن المسروقات وزعت بينهم وتفرقوا بعد عملية السرقة لتضليل رجال الشرطة، فتم استرجاع جميع المسروقات والتي تقدر قيمتها بمليون ومئة ألف درهم ومبلغ أربعون أرف درهم.
وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان بخبرة وحنكة وكفاءة رجال التحريات وقيامهم بإجراءات سريعة في البحث والتحري والتي مكنتهم من ضبط الجناة في وقت قياسي واستعادة كافة المسروقات، كما دعا الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة او مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكدا أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد وستتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث أو المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سرقة
شرطة عجمان
عجمان
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