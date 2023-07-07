حملة توعية للوقاية من مخاطر برادات «السبيل» في الظفرة

نفذت بلدية منطقة الظفرة، حملة توعية بأهمية إجراءات السلامة والوقاية من مخاطر برادات مياه الشرب "السبيل" على مستوى مدن المنطقة، تحت شعار "تسجيل برادات مياه الشرب العامة "السبيل" في الأنظمة المعتمدة"، وذلك في إطار حرص البلدية على نشر التوعية والمحافظة على صحة وسلامة المجتمع المحلي.

وتم خلال الحملة التفتيش على 570 براداً وتوعية أكثر من 300 شخص، والتأكيد على ضرورة تقديم طلب لتركيب برادات مياه الشرب "السبيل" من خلال المنصة الإلكترونية "تم Tamm" للحصول على التصريح اللازم لذلك، وتشغيل البراد من خلال مشغل معتمد، وفقاً للقرار الإداري رقم 139 لسنة 2018م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2012م بهدف تحفيز الرقابة الفعّالة على المظهر العام والصحة العامة، وتعزيز جودة ورفاهية الحياة.

كما تمت توعية العاملين والأفراد والملاك، بمخاطر عدم نظافة وتعقيم برادات المياه وأهمية تركيبها وتنظيفها وتعقيمها وتشغيلها بواسطة شركات متخصصة وفقاً للشروط الصحية المعتمدة لضمان السلامة والوقاية من المخاطر.