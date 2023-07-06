سفير الإمارات لدى تايلاند يقدم أوراق اعتماده

بانكوك (وام)

قدم عبيد سعيد الظاهري، إلى جلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن، ملك مملكة تايلاند، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى تايلاند، وذلك خلال المراسم التي أقيمت في فيلا أمبارا، قصر دوست الملكي في العاصمة بانكوك.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، إلى جلالته، وتمنياتهم لحكومة وشعب المملكة التايلاندية مزيداً من التقدم والازدهار.

وأعرب السفير الظاهري عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى مملكة تايلاند، مؤكداً حرص الدولة على توثيق أوجه التعاون المشترك كافة، وتعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

من جانبه، حمّل جلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن، السفير، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، بالمزيد من التقدم والتطور والنماء.

وتمنى جلالته للسفير التوفيق في تأدية مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل أنواع الدعم الممكن الرامي لتسهيل مهامه.