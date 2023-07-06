الجمعة 7 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سفير الإمارات لدى تايلاند يقدم أوراق اعتماده

ملك تايلاند لدى تسلم أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات (وام)
7 يوليو 2023 00:55

بانكوك (وام)

أخبار ذات صلة
سارة الأميري تدعو خلال اجتماع مجموعة العشرين إلى تعزيز التعاون في البحث العلمي
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

قدم عبيد سعيد الظاهري، إلى جلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن، ملك مملكة تايلاند، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى تايلاند، وذلك خلال المراسم التي أقيمت في فيلا أمبارا، قصر دوست الملكي في العاصمة بانكوك.
ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، إلى جلالته، وتمنياتهم لحكومة وشعب المملكة التايلاندية مزيداً من التقدم والازدهار.
وأعرب السفير الظاهري عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى مملكة تايلاند، مؤكداً حرص الدولة على توثيق أوجه التعاون المشترك كافة، وتعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.
من جانبه، حمّل جلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن، السفير، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، بالمزيد من التقدم والتطور والنماء.
وتمنى جلالته للسفير التوفيق في تأدية مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل أنواع الدعم الممكن الرامي لتسهيل مهامه.

تايلاند
الإمارات
عبيد سعيد الظاهري
ماها فاجيرالونجكورن
آخر الأخبار
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
عربي ودولي
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
اليوم 13:04
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
الرياضي
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
اليوم 13:00
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
عربي ودولي
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
اليوم 12:49
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
عربي ودولي
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
اليوم 12:18
سارة الأميري
الإمارات
سارة الأميري تدعو خلال اجتماع مجموعة العشرين إلى تعزيز التعاون في البحث العلمي
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©