«معاً» تشجع التطوع المجتمعي عبر «رحلة أجيال»

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، جولة جديدة من برنامجها رحلة أجيال الهادفة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية بين كبار المواطنين والمتطوعين الشباب في فعالية مميزة في قصر الوطن بأبوظبي.

وأشار عبدالله المازمي، أحد كبار المواطنين المشاركين في الفعالية، إلى أنه من أوائل الأشخاص الذين انضموا إلى المبادرة عند انطلاقها منذ أربع سنوات، حيث قال تعليقاً على هذا الموضوع: «وصلت إلى مرحلة التقاعد بعد مسيرة مهنية طويلة استمرت لمدة 20 عاماً من العمل كمهندس فضاء وطيران. ويسعدني أن أرى الحماس والاندفاع الذي يبديه الشباب في هذه المبادرات التي تتيح لنا مشاركة المعرفة التي اكتسبناها على مر السنين».

وتحدث عمر حسن عن تجربته كمتطوع، وكيف ساعده الوقت الذي أمضاه مع كبار المواطنين وغيرهم من المتطوعين على بناء علاقات مميزة ليشكلوا عائلة واحدة، حيث قال: «يرسخ التطوع شعوراً بالانتماء ويتيح للأفراد اختبار تجربة إيجابية تشبه أجواء العائلة».

من جانبه، قال الدكتور محمد الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع بالإنابة في هيئة المساهمات المجتمعية (معاً): «تمثل مبادرة رحلة أجيال نهجاً مبتكراً للمشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، حيث تركز على زيادة التفاعل بين الأجيال المختلفة».