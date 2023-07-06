الجمعة 7 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«إيدج» تُستحوذ على شركة للأمن السيبراني

«إيدج» تُستحوذ على شركة للأمن السيبراني
7 يوليو 2023 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سارة الأميري تدعو خلال اجتماع مجموعة العشرين إلى تعزيز التعاون في البحث العلمي
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أعلنت «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، استحواذها على «أوركسي لابس»، وهي شركة بارزة في مجال الأمن السيبراني مقرها أبوظبي، وينصب تركيزها على توفير حلول الأمن السيبراني المصممة لحماية عملائها من التهديدات السيبرانية الناشئة. وفي ظلّ تركيزها القوي على الأبحاث المتقدمة والهندسة والابتكار، تتمثل مهمة الشركة في التصدي لتحديات الأمن السيبراني على نطاق واسع، إلى جانب تقديم خدمات استثنائية لعملائها. ويمنح الاستحواذ إيدج الفرصة المواتية لتوسيع محفظتها، كما يُوفر لها حلولاً متقدمة لمعالجة المشكلات المركبّة في الأمن السيبراني محلياً ودولياً. وقال منصور الملا، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «لا شك أن النمو السريع لمجموعة إيدج وتركيزها المتزايد على امتلاك قدرات سيادية يستلزم البحث عن فرص تعزز قدراتنا وتوسّع خيارات عروضنا. في الواقع، يُعدّ دمج (أوركسي لابس) في المجموعة خطوة مهمة ومنطقية ستمكّننا من تعزيز محفظتنا من الحلول التكنولوجية المتقدمة. ومن شأن موثوقية (أوركسي لابس) وقدراتها على تقديم حلول متقدمة، أن تُوفر فوائد جمّة وملموسة لمجموعة إيدج وعملائنا وشركائنا الاستراتيجيين على حد سواء. كما سنتمكن معاً من مواكبة المشهد المتطور للأمن السيبراني ومواصلة تقديم حلول أمن سيبراني ناجعة ومتميزة».

إيدج
الإمارات
مجموعة إيدج
الأمن السيبراني
آخر الأخبار
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
عربي ودولي
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
اليوم 13:04
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
الرياضي
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
اليوم 13:00
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
عربي ودولي
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
اليوم 12:49
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
عربي ودولي
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
اليوم 12:18
سارة الأميري
الإمارات
سارة الأميري تدعو خلال اجتماع مجموعة العشرين إلى تعزيز التعاون في البحث العلمي
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©