«إيدج» تُستحوذ على شركة للأمن السيبراني

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، استحواذها على «أوركسي لابس»، وهي شركة بارزة في مجال الأمن السيبراني مقرها أبوظبي، وينصب تركيزها على توفير حلول الأمن السيبراني المصممة لحماية عملائها من التهديدات السيبرانية الناشئة. وفي ظلّ تركيزها القوي على الأبحاث المتقدمة والهندسة والابتكار، تتمثل مهمة الشركة في التصدي لتحديات الأمن السيبراني على نطاق واسع، إلى جانب تقديم خدمات استثنائية لعملائها. ويمنح الاستحواذ إيدج الفرصة المواتية لتوسيع محفظتها، كما يُوفر لها حلولاً متقدمة لمعالجة المشكلات المركبّة في الأمن السيبراني محلياً ودولياً. وقال منصور الملا، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «لا شك أن النمو السريع لمجموعة إيدج وتركيزها المتزايد على امتلاك قدرات سيادية يستلزم البحث عن فرص تعزز قدراتنا وتوسّع خيارات عروضنا. في الواقع، يُعدّ دمج (أوركسي لابس) في المجموعة خطوة مهمة ومنطقية ستمكّننا من تعزيز محفظتنا من الحلول التكنولوجية المتقدمة. ومن شأن موثوقية (أوركسي لابس) وقدراتها على تقديم حلول متقدمة، أن تُوفر فوائد جمّة وملموسة لمجموعة إيدج وعملائنا وشركائنا الاستراتيجيين على حد سواء. كما سنتمكن معاً من مواكبة المشهد المتطور للأمن السيبراني ومواصلة تقديم حلول أمن سيبراني ناجعة ومتميزة».