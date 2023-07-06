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«رؤية الإمارات» يوفر منصة تربط بين المواهب الإماراتية والشركات

«رؤية الإمارات» يوفر منصة تربط بين المواهب الإماراتية والشركات
7 يوليو 2023 00:56

دبي (الاتحاد)

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مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين في دولة الإمارات، كشف منظمو «رؤية الإمارات للوظائف»، الملتقى الرائد في سوق العمل وتطوير المهارات والتواصل، المزيد من التفاصيل حول نسخة هذا العام، والتي ستُقام في مركز دبي التجاري العالمي من 19 إلى 21 سبتمبر 2023.
وسيتخلل نسخة هذا العام مجموعة من الجلسات النقاشية والعروض الحية وورش العمل التفاعلية وغيرها العديد من الفرص للقاء والتواصل المباشر مع أصحاب العمل، بهدف تشجيع الشباب الإماراتي على تطوير خبراتهم وتوسيع دائرة علاقاتهم وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من توجيه وأدوات للارتقاء بمسيرتهم المهنية إلى أفضل المستويات.
وقالت أسماء الشريف، مساعدة نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي: «يُعدّ التوطين والتنويع الاقتصادي من الأولويات الاستراتيجية للحكومة الإماراتية، إذ يُعتبران من الركائز الأساسية لتحقيق الازدهار الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة. وأصبحت اليوم مشاركة الخبرات والمواهب الإماراتية في تطوير القطاع الخاص ضرورة رئيسية، وخاصة بعد الإعلان عن أهداف التوطين التي يجب أن تلتزم بها شركات القطاع الخاص ابتداءً من العام الجاري. لذا يوفر ملتقى رؤية الإمارات للوظائف 2023 منصة فريدة تدعم رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، فضلاً عن كونها تعزز التواصل بين المواهب الإماراتية الشابة وأصحاب العمل، وتساعدهم في تطوير خبراتهم لتلبي متطلبات مجموعة متنوعة من القطاعات، والتي تشمل الخدمات المصرفية والطاقة والخدمات اللوجستية والعقارات والحكومة والاتصالات والضيافة وغيرها».

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