8 أنواع من الأعمال مستثناة من حظر العمل وقت الظهيرة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 3 فئات رئيسية من الأعمال لتكون مستثناة من قرار حظر العمل وقت الظهيرة، حيث تصنف هذه الفئات من الأعمال بأنها «يتحتم فيها لأسباب فنية العمل دون توقف» ليخدم أهداف المصلحة العامة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفئات الثلاث يندرج تحتها 8 أنواع فرعية من الأعمال المستثناة، لافتة إلى أنها وضعت 5 أمور يلتزم صاحب العمل بتوفيرها في مواقع العمل في حال تنفيذ الأعمال المستثناة.

وأكدت الوزارة أنه بخلاف هذه الأعمال المستثناة يحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الثالثة من بعد الظهر يومياً، في الفترة من 15 يونيو الماضي وحتى 15 سبتمبر المقبل.

وتفصيلاً، تتمثل فئات الأعمال الرئيسية المستثناة من قرار حظر العمل وقت الظهيرة في أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان لا يمكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح أعطال وتؤثر على المجتمع بشكل عام، والأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات.

ويدخل تحت مظلة هذه الفئات الرئيسية المستثناة الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه وقطع خطوط المجاري وقطع التيار الكهربائي وقطع حركة السير أو تعويقها في طرق العامة، بالإضافة إلى قطع خطوط أنابيب الغاز أو البترول.

كما يندرج تحت هذه الفئات المستثناة الأعمال المصرح لتنفيذها التعامل مع قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها وقطع التيار الكهربائي وقطع خطوط الاتصالات.

وشددت الوزارة على أنه يتوجب على صاحب العمل في حال تنفيذ الأعمال المستثناة توفير ماء شرب بارد يتناسب مع عدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد إرواء مثل الأملاح وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إلى جانب توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل، ووسائل تبريد صناعية مناسبة ومظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، وتوفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.

ونبهت الوزارة بأنه سيتم فرض غرامة مخالفة أحكام وضوابط الحظر، وتبلغ 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بما يخالف ضوابط الحظر.

وتستقبل وزارة الموارد البشرية والتوطين بلاغات أفراد المجتمع عن أية حالة مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة من خلال مركز الاتصال على الرقم 600590000 والذي يستقبل المكالمات على مدار الساعة، وعلى مدار الأيام عبر 20 لغة منها 3 لغات أساسية عبر نظام الرد الآلي إلى جانب استقبال البلاغات عبر التطبيق الذكي للوزارة.

ويهدف قرار حظر العمل تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة إلى توفير بيئة لائقة للعمال تراعي حمايتهم من أخطار المهنة وتجنيبهم الإصابات وأمراض المهنة.

وأكدت الوزارة أن صحة وسلامة العمال تعتبر مرتكزاً رئيسياً من مرتكزات تشريعات سوق العمل، حيث تحرص الوزارة على توفير الظروف المناسبة التي تضمن توفير بيئة العمل الآمنة لهم. وأبدت الوزارة ثقتها بالتزام أصحاب العمل بأحكام الحظر، «خصوصا وأن السنوات الماضية شهدت نسب التزام مرتفعة، وهو ما يؤكد الوعي بأهمية القرار ودوره الفاعل في حماية العمال من أخطار التعرض المباشر لأشعة الشمس أو العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترات الظهيرة». وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن ضوابط حظر العمل وقت الظهيرة، تتضمن ألا تزيد ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية على ثماني ساعات خلال أشهر الحظر، وفي حال تشغيل العامل لأكثر من ذلك خلال الساعات الأربع والعشرين فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً.