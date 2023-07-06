إنجاز أعمال التحسين المرورية على شارع الصبا فى دبى

دبي (وام)

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أعمال التحسين والحلول المرورية السريعة على شارع الصبا باتجاه تقاطع شارع الشيخ زايد مع شارع جرن السبخة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تحسين البنية التحتية بإمارة دبي، وضمان انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطرق في الإمارة.

وشملت أعمال التحسين المروري على شارع الصبا، تنفيذ مخرج إضافي لشارع الصبا باتجاه تقاطع شارع جرن السبخة بمنطقة مرسى دبي بطاقة استيعابية إضافية تبلغ 1500 مركبة في الساعة.

ويوفر المخرج حركة مرورية حرة من شارع الصبا باتجاه تقاطع شارع الشيخ زايد مع شارع جرن السبخة، مما يوفر انسيابية في حركة الخروج من المنطقة في جميع الاتجاهات، ليرتفع إجمالي الطاقة الاستيعابية لمسارات الخروج من منطقة المارينا عبر شارع الصبا من 900 إلى 2400 مركبة في الساعة بزيادة تتجاوز 266%. وسيسهم الحل المروري المنفذ في تحسين انسيابية الحركة وتخفيف الازدحام المروري على شارع المرسى، خصوصاً عند تقاطعه مع شارع الصايورة، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى انسيابية حركة المركبات، وتخفيض معدل زمن الرحلة المستغرقة للخروج من منطقة المارينا عبر شارع الصبا إلى شارع الشيخ زايد من 30 دقيقة إلى 10 دقائق فقط لمستخدمي تلك الطرق، وبنسبة تصل إلى 67%.