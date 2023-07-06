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«محمد بن راشد للإسكان» تعتمد استراتيجية استثمارية جديدة

محمد حسن الشحي
7 يوليو 2023 00:55

 دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أمس، اعتماد استراتيجية استثمارية جديدة، تسعى من خلالها إلى تحسين جودة الحياة في مشاريعها السكنية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كأحد أهدافها الرئيسة للمرحلة المقبلة.
وتتضمن الأهداف الاستراتيجية للخطة الاستثمارية الجديدة، تسويق أصول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وتقديم فرص استثمارية في المجمعات السكنية، وتنويع مجالات الاستثمار وتحديد مصادر دخل جديدة لتحقيق الاستدامة المالية، كما تركز الاستراتيجية على تعزيز الشراكات العامة والخاصة لتطوير قطاع الإسكان.
وقال محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي المساعد لقطاع الإسكان: «عملنا في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على تحديد أساليب مبتكرة لتنويع محفظتنا الاستثمارية، وخلق مصادر دخل جديدة، كما تبنينا نماذج شراكة متطوّرة مع شركائنا من القطاع الخاص، وبدورها ستدعم هذه المبادرات التزامنا بتحسين معايير المعيشة لأهل إمارة دبي، كما ستعزز النمو المستدام لقطاع الإسكان في الإمارة بشكل عام».
وأضاف: «تقدم المؤسسة مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية تشمل تأجير المساحات الخدمية والاستثمارية في المشاريع السكنية، والشراكة في تقديم الخدمات السكنية، والاستثمار في أصول المؤسسة»، مشيراً إلى أن المؤسسة تستهدف من خلال استراتيجيتها الاستثمارية الجديدة مجموعة واسعة من الشركاء مثل مقدمي خدمات إدارة الأصول والمرافق، وتجار التجزئة، والمطورين العقاريين، والمستثمرين العقاريين لضمان تنفيذها بنجاح.
وتظهر النتائج الأولية للاستراتيجية مؤشرات واعدة، حيث دخلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، في ثلاث شراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في أصولها، وهناك خطط لخمسة مشاريع استثمارية مجدولة بين عامي 2023 و2024. كما جرى تحديد 18 مجالاً استثمارياً محتملاً داخل المشاريع السكنية، وتمت الموافقة على أربعة نماذج شراكة مع القطاع الخاص لتطوير نظام الإسكان.
وتعزيزاً للاستراتيجية الاستثمارية، تم اعتماد إنشاء بوابة استثمارية تتيح للمستثمرين استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، بهدف تعزيز الشفافية وزيادة مساحة التعاون مع القطاع الخاص، في حين تركز مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في استراتيجيتها على تنويع مصادر الدخل، وأخذ شراكاتها مع القطاع الخاص إلى آفاق أرحب، لتحقيق النمو والتطور المنشود لقطاع الإسكان في الإمارة.

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
دبي
الإمارات
محمد الشحي
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