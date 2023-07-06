«نخفف عليهم» لحماية العمال من الشمس

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت إدارة مرور العين بمديرية المرور والدوريات ودورية السعادة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مبادرة إنسانية مجتمعية بعنوان «نخفف عليهم» بمشاركة مستشفى أن أم سي - العين، تضمنت توزيع عبوات مياه باردة وقبعات شمسية شملت 500 فرد من العمال الذين يعملون في مختلف المهن في مناطق مدينة العين لحمايتهم من حرارة الشمس.

كما اشتملت المبادرة على توزيع كتيبات «بروشورات» توعية رقمية تضمنت نصائح وإرشادات حول أهمية التزام المشاة بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لعبورهم، وذلك تعزيزاً لسلامتهم وحمايتهم من حوادث الدهس ورفع مستوى الثقافة المرورية.

وأوضح العقيد مطر عبدالله المهيري، مدير إدارة مرور العين، أن المبادرة تأتي حرصاً على هذه الفئة العاملة التي تقدم مجهودات في مسيرة النمو والبناء، ومن واجب جميع المؤسسات الحرص على سلامتهم وتوفير كل الأدوات والضروريات اللازمة، لتعزيز سلامتهم ووقايتهم، والحفاظ على صحتهم، ومن أجل تأمين سلامتهم من أخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأكد الرائد ناصر صالح بن بدوة الدرمكي، رئيس فريق دورية السعادة بالمديرية، الاهتمام المستمر بنشر السعادة والإيجابية، موضحاً أن المبادرة تأتي تعزيزاً لدور شرطة أبوظبي المجتمعي وحرصاً على سلامة ووقاية العمال من حرارة الشمس، لافتاً إلى اهتمام دورية السعادة المستمر بتنفيذ المبادرات التي تعزز مفهوم السعادة والإيجابية في المجتمع.