طالبات «القاسمية» يتعلمن السنع في المعسكر الصيفي

الشارقة (الاتحاد)

أعدت عمادة شؤون الطلبة بالجامعة القاسمية ممثلة في قسم الطالبات، برنامجاً صيفياً حافلاً بالأنشطة والفعاليات التي تستهدف طالبات الجامعة من المقيمات في السكن الداخلي، ضمن المعسكر الصيفي الذي يحمل شعار «صيفنا سعادة» ويتواصل حتى شهر أغسطس المقبل. ويتيح المعسكر الصيفي فرصاً لاكتساب الخبرات والتعلم المستمر وفقاً لمجالات الفعاليات، وأهدافها، ويضم ورشاً ثقافية وفنية وترفيهية وعلمية وتراثية، يتصدر أهدافها تعليم الطالبات مهارات السنع، وجوانب من تراث الإمارات وتاريخها التليد. وأشارت أحلام بن جرش، مساعد المدير لشؤون الطالبات والمشرف العام على المعسكر إلى إعداد خطة متكاملة للمعسكر تقوم على الاهتمام بالبرامج التي تثري الطالبات، وتنمي قدراتهن، وتأهلهن للمستقبل.