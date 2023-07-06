نورة العيدروس.. صاحبة همة تحلق إلى «جينيس»

أبوظبي (الاتحاد)

إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم يتمثل في دخول إحدى منتسبيها صاحبة الهمة «نورة حسن أحمد العيدروس» موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، من خلال تحقيقها المستحيل، وتمكنها من تسجيل الرقم القياسي العالمي لأسرع وقت في تجميع 200 قطعة من أحجية الصور المتقطعة (puzzle) في زمن قدره ساعتان وخمس عشرة دقيقة فقط، لتنضم إلى القائمة العالمية المحدودة جداً من أصحاب الهمم التي تمكنت من التسجيل في الموسوعة العالمية وتحقيق اللقب العالمي الثمين. ولدت نورة طبيعية عام 1977، وخلال الثلاثة أعوام الأولى لاحظت عائلتها تأخرها بالنطق والنمو بشكل عام، وجرى تشخيص حالاتها بالإعاقة الذهنية، والتحقت عام 2011 بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.