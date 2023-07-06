انطلاق امتحانات «الإعادة» لغاية 12 يوليو

دينا جوني (دبي)

انطلقت يوم أمس امتحانات الإعادة للطلبة من صفوف الرابع إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة. وتستمر الامتحانات لغاية يوم الأربعاء المقبل 12 يوليو الجاري.

واستكملت المدارس الحكومية بدءاً من يوم أمس حصص برنامج «تمكين» لدعم الطلبة متدني الأداء في نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، وذلك بعد أن عممت الجداول علي الطلبة وأولياء الأمور، داعية إلى الالتزام بالحضور والاستفادة من الخدمة التعليمية التي يقدّمها الأساتذة، لتحسين أدائهم في الاختبارات.

ويطبّق الامتحان على الطلبة الذين لم يحققوا النهاية الصغرى في أي مادة دراسية ضمن مواد الفئة «أ» النظرية في نهاية العام الدراسي، ويمنح الطالب في امتحان الإعادة درجة النهاية الصغرى في حال كانت الدرجة الحاصل عليها أكبر من درجة النهاية الصغرى للمادة. وتطبق الامتحانات ورقياً للصف الرابع فقط من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبّق إلكترونياً للطلبة من الخامس إلى الثاني عشر. ويقدّم طلبة الصف الثاني عشر المسجّلين في مدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية.

وشددت المدارس على أهمية إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بالطالب إلى المدرسة خلال فترة تأدية الاختبار وعلى الطلبة الالتزام بالزي المدرسي، وأوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن فقرات الأسئلة غير محددة بزمن ويسمح للطالب العودة للمراجعة إلى الأسئلة قبل تسليم الاختبار كما يسمح بالخروج من قاعة الاختبار بعد ساعة واحدة من بدء الامتحان.

وحددت المؤسسة الامتحانات على فترتين الفترة الأولى من 8:30 حتى 10:30 صباحاً، أما الفترة الثانية من 11 حتى 1 ظهراً، فيما حددت فترة واحدة فقط للاختبار يوم الجمعة من 8:30 حتى 10:30 صباحاً.

وسمحت مؤسسة الإمارات للتعليم بتقديم امتحانات الإعادة عن بعد لفئة محددة من الطلبة في الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر وهم أصحاب الأعذار المقبولة والحالات المرضية من داخل وخارج الدولة ومراكز الرعاية بعد أخذ موافقة منسق الدعم في الفرع المدرسي. وتسلّم تذكرة الاختبار بعد 30 دقيقة من بدء الامتحان. كما يسمح لطلبة الصف الرابع في مدارس التسامح وأصحاب الحالات المرضية بتقديم الامتحان عن بعد حسب الكشوف المعتمدة من الفروع المدرسية.