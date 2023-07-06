منحة رودس تحتفي بمرور 120 عاماً لانطلاقها

أكسفورد (وام)

اجتمع طلاب حاصلين على منحة رودس مع زملائهم من دولة الإمارات وخارجها، بما في ذلك خمسة من خريجي جامعة نيويورك أبوظبي، في حفل بمدينة أكسفورد احتفاء بالذكرى السنوية الـ 120 لانطلاق المنحة.

تعد منحة رودس، التي تأسست عام 1902، أحد أعرق برامج المنح وأشهرها في العالم للزمالة الدولية والدراسة الأكاديمية. وتشهد الدولة تسجيل حضور مميز في المنحة العالمية منذ عام 2014، حيث حصل عليها 20 طالباً من الدولة، والتي أتاحت لهم إكمال دراساتهم العليا في جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة. حضر الفعالية منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، إلى جانب مجموعة من خريجي جامعة نيويورك أبوظبي والحاصلين على منحة رودس، بمن فيهم حور النعيمي وأمل القرقاوي من دولة الإمارات، وألياد بيرديكا من ألبانيا، ومنيب ميسينوفيتش من البوسنة، وفرح شموط من الأردن.

وقال منصور عبدالله خلفان بالهول: يسرنا أن نحتفي بهذه العقول الاستثنائية والكوادر المتميزة في الذكرى الـ 120 لتأسيس المنحة إذ تفخر دولة الإمارات بإنجازات علماء رودس الموهوبين، من ذوي المساهمات الكبيرة في شتى التخصصات كما أن نجاحهم هو خير دليل على روح التميز والسعي وراء المعرفة التي تميز دولتنا.

ومنذ انطلاق «منحة رودس الإمارات» عام 2014 تحت رعاية مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان وبالتعاون مع صندوق رودس، حاز نحو 20 طالبا من دولة الإمارات على هذه المنحة المرموقة.