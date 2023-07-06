مسارات جديدة للدراجات الهوائية في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ دائرة البلديات والنقل خلال الفترة الحالية عدداً من مسارات الدراجات الهوائية مستهدفة مناطق ممتدة على شارع الشيخ زايد بن سلطان ومساحات ممتدة على شارع الشيخ راشد بن سعيد، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية في المسارات الرياضية وتعزيز معايير جودة الحياة.

وتعزز إمارة أبوظبي معايير جودة الحياة الصحية من خلال توفيرها مسارات آمنة للدراجات الهوائية، وتوسيع خريطة المرافق الرياضية والترفيهية بمواصفات عالمية تحقق الرضا التام لدى المجتمع وتسهم في التشجيع على ممارسة الرياضات المختلفة.

ويأتي تنفيذ المسارات ضمن خطة الإمارة لتوسيع نطاق شبكة مسارات الدراجات الهوائية ليصبح طولها 1000 كم، ويشمل ذلك تطوير مسار «أبوظبي لوب» المتصل بطول 109 كم ويربط عدد من الوجهات الرئيسية في مدينة أبوظبي، في خطوة تشجع الأفراد على اعتماد أسلوب حياة أكثر صحة باستعمال حلول آمنة ومستدامة.

وتوفر مدينة أبوظبي 3 مسارات آمنة ومتكاملة للقيام بجولات على الدراجات الهوائية، وتتمثل بمضمار الكورنيش للدراجات، ومسار جزيرة الحديريات الذي يمتد على مسافة 28 كيلومتراً، ومضمار الوثبة للدراجات الهوائية الذي يمتد على مساحة 40 كم، الذي يتيح المرور عبر محمية الوثبة للأراضي الرطبة وعلى مقربة من أسراب طيور الفلامنجو في المحمية. وشهد العام الماضي تطوير 650 كم من شبكة مسارات الدراجات الهوائية في مدينة أبوظبي وضواحيها، في خطوة نحو تعزيز معايير جودة الحياة الصحية بتوفيرها مسارات آمنة للدراجات الهوائية.

وتسعى الدائرة إلى توسيع خريطة المرافق الرياضية والترفيهية في مدينة أبوظبي والبر الرئيسي، بمواصفات عالمية تحقق الرضا التام لدى المجتمع وتساهم في التشجيع على ممارسة الرياضات المختلفة.

واشتملت أعمال المشروع على توفير ممرات جري رياضية جديدة آمنة للمشاة، ومسارات للدراجات الهوائية على جانبي الطريق مع كافة الخدمات والمرافق اللازمة، كجزء من مخطط رئيسي لمسارات الجري والدراجات الهوائية داخل جزيرة أبوظبي والبر الرئيس، بالإضافة إلى ربط مسارات الدراجات الهوائية، وتنفيذ الأرصفة الملائمة في مناطق سير المشاة.

وتضمنت أعمال المشاريع، تركيب المظلات والأرضيات المطاطية في مناطق التمارين الرياضية، وكل من الزراعة التجميلية وتركيب الحاجز المعدني في شارع الخليج العربي، بالإضافة إلى طلاء مسارات الدراجات الهوائية.

ومن مسارات الدراجات الهوائية التي نفذتها البلدية سابقاً، مسار للدراجات الهوائية في شارع شخبوط بن سلطان، ومسار للدراجات الهوائية وآخر للجري في شارع الخليج العربي، وإنشاء مسار لربط ممرات الدراجات الهوائية بين شارع الخليج العربي وشارع الشيخ زايد، وكذلك في أجزاء من مدن الشهامة، الرحبة، والصدر.