4105 زيارات تفتيشية على المنشآت الغذائية في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

تمكنت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة من زيارة 4105 منشآت غذائية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأسفرت تلك الحملات من إغلاق أكثر عن 40 منشأة بشكل إداري وتحرير عدد من المخالفات والإنذارات بحق أخرى، ودعوتها تطبيق مختلف اشتراطات الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة في البلدية: «إن الإدارة وجهت حملات وزيارات على مختلف المنشآت الغذائية العاملة في إمارة رأس الخيمة، بهدف الدعوة نحو التقيد التام بكافة اشتراطات الصحة العامة والتحقق من مختلف الإجراءات ورصد الظواهر والمخالفات الصادرة من قبل البعض».

وذكرت أن الرقابة الغذائية تمكنت من تنفيذ 4105 زيارات ميدانية على المنشآت الغذائية والتي جاءت بهدف اتخاذ الإجراءات التصحيحية لحالات عدم المطابقة للمنتجات وإلزام المنشآت بالاشتراطات الصحية ذات العلاقة بسلامة الغذاء وتوجيه العاملين في المنشآت الالتزام بالنظافة الشخصية وتوفير مستلزماتها مثل الكمامات والقفازات وغطاء الرأس وغطاء نصف اليد ذي الاستخدام الواحد، والتشديد بضرورة تدريب العاملين على أساسيات سلامة الأغذية.

وأضافت: «التأكد من تطبيق أعلى معايير التنظيف والتطهير داخل المنشأة ومرافقها لتنظيف وتطهير الأسطح والتعقيم البيئي بشكل فعال، والتأكد من استيفاء المعدات والأدوات والمباني في المنشآت الغذائية وغيرها التي يتم التحقق منها لتقديم أفضل أنواع المنتجات والخدمات في المنشآت وللجمهور المستهلك».

وأشارت إلى أن تلك الزيارات الميدانية أسفرت عن تحرير 754 مخالفة وعدد 1847 إنذاراً وملاحظات وعدد 45 إغلاقاً إدارياً، ودعوة تلك المنشآت إلى التصحيح من أوضاعها وتنفيذ مختلف الملاحظات المقدمة لهم من قبل المراقبين أثناء الحملات التفتيشية، بهدف منع تعرضها إلى الإجراءات الرادعة بعد إعادة تنفيذ الزيارات الميدانية للتحقق من مدى استجابتها للتعليمات وتطبيق اشتراطات الصحة العامة.