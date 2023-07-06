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271 عموداً لإنارة شارع الرحمانية الزبير بالشارقة

271 عموداً لإنارة شارع الرحمانية الزبير بالشارقة
7 يوليو 2023 00:55

الشارقة (الاتحاد)

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع إنارة شارع الرحمانية الزبير وفق أفضل المواصفات، حيث تم تركيب 271 عمود إنارة من نوع الصوديوم، وتمديد 25 كيلو متراً من الكابلات الكهربائية. وأكد المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن تنفيذ هذا المشروع ساهم في تحسين السلامة المرورية والجمالية للشارع.
وأوضح أن هناك عدداً من المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تصميم شبكة الإنارة في أي منطقة تختلف بين الطرق الفرعية والرئيسية والطرق السريعة، سواء من حيث المسافات بين الأعمدة أو ارتفاعها، أو تحديد عدد الكشافات التي ستركب عليها، مشيراً إلى أن فرق العمل بإدارة خدمات الكهرباء تعمل على تصميم واعتماد وتنفيذ شبكات الإنارة بعد دراسة المشروع وتدقيقه، من حيث طول الشارع وعرضه وما يتناسب معه من الإضاءة، وتحديد أنواع الكشافات وقدراتها، وأطوال الأعمدة واعتماد المسافات الفاصلة بينها، بما يتناسب مع مقاسات الطريق ونوعه وتوزيع الأعمدة والكشافات.
وأضاف أن الهيئة مستمرة في توفير أفضل الخدمات لكافة المناطق بمدينة الشارقة، مشيراً إلى أن مشروعات الإنارة من المشروعات الحيوية والضرورية التي تزين الشوارع وتحقق الأمن والسلامة للسكان وسائقي المركبات على الطرق.

الإمارات
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الشارقة
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