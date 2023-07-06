شرطة أبوظبي تواصل متابعة «الميدان»

أبوظبي (الاتحاد)

اطلّع اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، على خدمات مركز خدمة وإسعاد المتعاملين في مديرية المرور والدوريات، ضمن مبادرة «في الميدان». والتقى عدداً من المتعاملين وتعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، وشارك في تقديم الخدمات، ووقف على كفاءة وفعالية إجراءات العمل فيها ومدى رضاهم، وسرعة إنجاز معاملاتهم وإسعادهم، ووجه الضباط والمنتسبين بتقديم كافة التسهيلات لهم وإسعادهم والإسهام بفعالية في التحسين المستدام.

وأكد اهتمام قطاع العمليات المركزية بتنفيذ توجيهات القيادة الشرطية الرامية إلى تحقيق السعادة والرفاهية للمتعاملين ضمن مجتمع إيجابي وسعيد، وتطوير إمكانات الكوادر المتخصصة ورفع قدراتها لتقديم الخدمات المتميزة للمراجعين.