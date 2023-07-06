4 آلاف مريض يستفيدون من خدمات مستشفى الأمل

دبي (الاتحاد)

زار الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع للمؤسسة، وذلك للاطلاع على الخدمات المجتمعية النوعية التي يقدمها المستشفى.

وتضمنت الزيارة جولة في مختلف مرافق المستشفى، بما في ذلك الخدمات المجتمعية التي تشمل «فلل منتصف الطريق» التي تعد إحدى أبرز مشاريع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية التحولية للصحة النفسية المجتمعية.

وأكد الدكتور محمد العلماء أن المؤسسة وفي سياق مواكبتها للسياسة الوطنية للصحة النفسية، تعمل بجهود حثيثة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسية الخمسة للسياسة الوطنية، وقدمت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية بالمؤسسة، شرحاً مفصلاً حول إنجازات وإحصائيات المستشفى، والتي تضمنت وصول عدد المترددين على قسم الطوارئ إلى أكثر من 11,500 ألف متردد، ووصول عدد مترددي العيادات التخصصية الخارجية إلى ما يزيد على 65 ألف متردد، وارتفاع عدد المرضى المقيمين في الأقسام الداخلية لأكثر من 4 آلاف مريض.

بدوره، قال الدكتور يوسف محمد السركال «إن المؤسسة تبذل كل الجهود والطاقات لجعل خدمات الرعاية الصحية من أفضل الخدمات العالمية وأكثرها كفاءة، التزاماً باستراتيجيتها وخططها المستقبلية التي تلبي متطلبات رؤية (نحن الإمارات 2071) وتواكب مئوية الإمارات 2030 لضمان تحقيق المخرجات التي تضع الدولة ضمن أفضل 10 دول عالمياً في جودة الرعاية الصحية».