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94 ألف مسافر عبر منفذ حتّا خلال إجازة عيد الأضحى

94 ألف مسافر عبر منفذ حتّا خلال إجازة عيد الأضحى
7 يوليو 2023 00:55

دبي (الاتحاد)

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أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وصول إجمالي عدد المسافرين العابرين لمنفذ حتا خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 2 يوليو 2023، والتي صادفت مناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى 94 ألفاً و594 مسافراً.
ووصل إجمالي عدد المركبات القادمة عبر المنفذ 30 ألفاً و809 مركبات، حيث تم التعامل مع جميع المسافرين بكفاءة أسهمت في تسريع وتيرة العمل وتسهيل إجراءات الدخول وانسيابيته.
وأكد المقدم راشد عبيد الكتبي، مُدير إدارة مراقبة جوازات المنافذ البرية بالإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ، أن الإدارة العامة استبقت مناسبة عيد الأضحى المبارك، وعززت من جاهزية المنفذ على أفضل المستويات، مشيراً إلى أن فرق العمل أثبتت كفاءة عالية على الرغم من التحديات التي عادة ما تصاحب المناسبات وتوافد أعداد كبيرة من المسافرين، سواء للسياحة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو المسافرين العائدين لقضاء الإجازة مع أسرهم أو غيرهم من المسافرين. ويستهدف منفذ حتّا الذي تعامل في عام 2022 مع 3 ملايين 264 ألفاً 782 مسافراً، تسهيل إجراءات الدخول والخروج من دولة الإمارات العربية المتحدة وإليها، وقد تمّ إنجازه تنفيذاً لرؤية حكومة دبي الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات المتميزة، وتسهيل إجراءات السفر من خلاله.

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