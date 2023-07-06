«التثقيف الصحي» يكرم الفائزين بـ«تحدى وزنك واكسب صحتك»

الشارقة (الاتحاد)

كرمت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بحضور إيمان راشد سيف، مدير الإدارة، المشاركين في برنامج «وازن»، مبادرة تحدي وازن تحت شعار (تحدى وزنك واكسب صحتك) أحد أبرز المبادرات التي تندرج ضمن برنامج وازن، والذي يهتم بصحة الموظفين. حيث بلغ عدد المشاركين في بداية التحدي 100 مشارك من موظفي حكومة الشارقة، وتم تقديم استشارات تغذوية مجانية من قبل مستشفى ميدكير، كما قمنا بمتابعة المشاركين بشكل دوري لمدة 6 أشهر مع أخصائية التغذية، وتزويدهم بخطة غذائية ورياضية متوازنة، إضافة إلى تقديم عدد من الجلسات التوعوية والتثقيفية بمختلف المواضيع الصحية للمشاركين لتعزيز الوعي الصحي لديهم.

وقالت إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة: «إن استمرار العمل ووضع الخطط العلمية لبرنامج وازن لصحتك يعكس التزام إدارة التثقيف الصحي في مواصلة جهودها نحو ضمان تحقيق مستهدفات البرنامج، لتعزيز صحة الموظف، وتوفير بيئة داعمة للصحة في أماكن العمل».