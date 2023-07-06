الجمعة 7 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«كليفلاند أبوظبي» يوسّع قدرات التجارب السريرية البحثية

مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي
7 يوليو 2023 00:56

أبوظبي (الاتحاد)
يحرص مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من شركة M42، على إرساء معايير جديدة في مجال الأبحاث من خلال قيادة العديد من الدراسات الرصدية والتداخلية الرائدة التي تركز على مجالات التشخيص والوقاية والعلاج. ويتكوّن قسم الأبحاث في المستشفى من فريق بحثي متعدد التخصصات، ونجح بإجراء العديد من الدراسات التي تهدف للحدّ من تأثير الأمراض الرئيسية على صحة المجتمع. أجرى القسم أكثر من 200 دراسة بحثية نشطة، 60 منها بدأت في عام 2022. وتركز الدراسات على مواضيع حيوية ترتبط بأمراض الجهاز الهضمي والعصبي والقلب وغيرها الكثير، وتجري في بعض الحالات بالشراكة مع نخبة من المؤسسات المحلية والإقليمية المتخصصة.
وتماشياً مع جهود دائرة الصحة في أبوظبي لتحسين مستويات الرعاية الصحية الشاملة لسكان دولة الإمارات، وبالتعاون مع شركاء استراتيجيين في أبوظبي، يسعى المستشفى للاستفادة من هذه الأبحاث في إطار جهوده الأوسع للارتقاء بالخيارات العلاجية المتاحة في الدولة والمنطقة عموماً. ويجري الفريق حالياً ثلاث دراسات تستهدف صحة الكبد وأورام الثدي والسمنة وجميع الدراسات مخصصة لمواطني دولة الإمارات، وتستخدم نهجاً قائماً على الجينوم، والذي يركز على بيانات الجينوم أو الحمض النووي. وعبر هذه المنهجية، يمكن مقارنة النتائج والتحقق منها بغرض تسريع وتيرة ابتكار العلاجات الجديدة وتوفير خيارات الرعاية الصحية المخصصة لهذه الأمراض. ويحث مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي الجمهور على التسجيل للمشاركة في التجارب السريرية المقبلة، بما يكفل نجاح هذه الجهود الطموحة.

  •  
     
أخبار ذات صلة
سارة الأميري تدعو خلال اجتماع مجموعة العشرين إلى تعزيز التعاون في البحث العلمي
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

وقالت الدكتورة سوسن عبد الرازق، الرئيس التنفيذي للمكتب الأكاديمي في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «تتمثل مهمتنا في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي لتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لسكان دولة الإمارات والمنطقة عموماً. وفضلاً عن العمل جنباً إلى جنب مع فريقنا المتعدد التخصصات، يتعاون قسم الأبحاث في المستشفى مع الجامعات والشركاء الاستراتيجيين الآخرين لتعزيز خدمات الرعاية الصحية في المجتمع. ونحن نستثمر في الجيل المقبل من مقدمي الرعاية السريرية وقادة الرعاية الصحية، من خلال جهودنا التعليمية والبحثية الأشمل، لتطوير علاجات جديدة وإجراءات تشخيصية متقدمة وتوفير خيارات أوسع في مجال الطب الوقائي، بما يعود بالفائدة على سكّان دولة الإمارات لسنوات طويلة مقبلة».
وتجري الدراسة الأولى بالتعاون مع مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، جزء من شركة M42 أيضاً، وتبحث في أمراض السمنة والسكري ومرض الكبد الدهني عند المواطنين الإماراتيين، وتعتبر أول دراسة على عمليات الأيض في الجسم. وأما الدراسة الثانية، فتجري بالتعاون مع جامعة خليفة، وهي أول دراسة جينية حول الأمراض الأيضية، وتركز على أمراض السمنة وجراحة علاج البدانة. وتستهدف الدراسة الجديدة الأخيرة التوعية بأورام الثدي بين المواطنات الإماراتيات، وتحديد أنماط المرض بين السكان المحليين وزيادة الوعي بأهمية إجراء الفحوص الدورية للثدي.
وتهدف الدراسات الثلاث للارتقاء بمستويات الرعاية الطبية في دولة الإمارات، وقد أصبحت ممكنة بمشاركة العديد من الأطراف ذات الصلة بالبحوث الطبية.

أبوظبي
الإمارات
مستشفى كليفلاند أبوظبي
التجارب السريرية
كليفلاند كلينك
مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي
كليفلاند كلينك أبوظبي
آخر الأخبار
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
عربي ودولي
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
اليوم 13:04
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
الرياضي
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
اليوم 13:00
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
عربي ودولي
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
اليوم 12:49
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
عربي ودولي
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
اليوم 12:18
سارة الأميري
الإمارات
سارة الأميري تدعو خلال اجتماع مجموعة العشرين إلى تعزيز التعاون في البحث العلمي
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©