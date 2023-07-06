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رئيس الدولة يهنئ رئيس الباراجواي المنتخب بفوزه

رئيس الدولة يهنئ رئيس الباراجواي المنتخب بفوزه
6 يوليو 2023 21:56

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراجواي المنتخب هنأه خلاله بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً.
وأعرب سموه، خلال الاتصال، عن تمنياته للرئيس سانتياغو بينيا التوفيق والنجاح في قيادة بلاده وشعبه نحو مزيد من التقدم والنماء.
كما أعرب سموه عن تطلعاته إلى تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في جميع المجالات بما يحقق تطلعات شعبيهما نحو التطور والازدهار.
من جانبه، عبّر فخامة سانتياغو بينيا عن شكره وتقديره لتهنئة سموه وما أبداه سموه من مشاعر طيبة تجاه الباراجواي وشعبها، متمنياً لعلاقات البلدين مزيداً من التقدم.

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