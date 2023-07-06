الطقس المتوقع في الإمارات غدا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار شرقاً وشمالاً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية وشمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س خاصة شرقاً وشمالاً.

الخليج العربي خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:07 والمد الثاني عند الساعة 03:45 والجزر الأول عند الساعة 10:14 و الجزر الثاني عند الساعة 21:39.

بحر عمان مضطرب صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف الموج نهاراً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:54 والمد الثاني عند الساعة 00:43 والجزر الأول عند الساعة 19:08 والجزر الثاني عند الساعة 06:58.