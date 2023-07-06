الجمعة 7 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

جامعة الإمارات .. الأولى محليا والـ 38 عالمياً من بين 605 جامعات حسب تصنيف التايمز للجامعات الناشئة

جامعة الإمارات .. الأولى محليا والـ 38 عالمياً من بين 605 جامعات حسب تصنيف التايمز للجامعات الناشئة
6 يوليو 2023 15:58

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة، إنجازاً جديداً بتصنيفها الأولى على مستوى الدولة، والثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والـ 38 عالمياً وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات الناشئة لعام 2023.
وقفزت جامعة الإمارات العربية المتحدة، 37 مرتبة عن ترتيبها في العام السابق، في إنجاز يعود إلى التحسن في إنتاجية البحث العلمي وجودته، فيما تضمنت القائمة ست جامعات من دولة الإمارات، حيث يعتبر هذا الإنجاز دعماً لمئوية الإمارات 2071، وبالأخص ركيزة التعليم المتميز.
ويُظهر تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات الناشئة أفضل الجامعات في العالم التي تأسست منذ 50 عاما أو أقل، أو بعبارة أخرى التي تأسست بين عام 1973 وحتى الآن، إذ تتضمن نسخة التصنيف لهذا العام 605 جامعات من 78 دولة مقارنة بـ 539 جامعة عام 2022.
ويستخدم تصنيف التايمز للتعليم العالي 13 مؤشر أداء تمت معايرتها بعناية تندرج تحت خمس مجالات وهي: التدريس، والبحث العلمي، والاقتباسات، والسمعة العالمية، والدخل.

أخبار ذات صلة
انطلاق الأولمبياد الدولي للأحياء في العين
جامعة الإمارات ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في مخرجات التوظيف
المصدر: وام
جامعة الإمارات
آخر الأخبار
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
عربي ودولي
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
اليوم 13:04
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
الرياضي
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
اليوم 13:00
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
عربي ودولي
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
اليوم 12:49
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
عربي ودولي
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
اليوم 12:18
سارة الأميري
الإمارات
سارة الأميري تدعو خلال اجتماع مجموعة العشرين إلى تعزيز التعاون في البحث العلمي
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©