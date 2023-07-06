جامعة الإمارات .. الأولى محليا والـ 38 عالمياً من بين 605 جامعات حسب تصنيف التايمز للجامعات الناشئة

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة، إنجازاً جديداً بتصنيفها الأولى على مستوى الدولة، والثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والـ 38 عالمياً وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات الناشئة لعام 2023.

وقفزت جامعة الإمارات العربية المتحدة، 37 مرتبة عن ترتيبها في العام السابق، في إنجاز يعود إلى التحسن في إنتاجية البحث العلمي وجودته، فيما تضمنت القائمة ست جامعات من دولة الإمارات، حيث يعتبر هذا الإنجاز دعماً لمئوية الإمارات 2071، وبالأخص ركيزة التعليم المتميز.

ويُظهر تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات الناشئة أفضل الجامعات في العالم التي تأسست منذ 50 عاما أو أقل، أو بعبارة أخرى التي تأسست بين عام 1973 وحتى الآن، إذ تتضمن نسخة التصنيف لهذا العام 605 جامعات من 78 دولة مقارنة بـ 539 جامعة عام 2022.

ويستخدم تصنيف التايمز للتعليم العالي 13 مؤشر أداء تمت معايرتها بعناية تندرج تحت خمس مجالات وهي: التدريس، والبحث العلمي، والاقتباسات، والسمعة العالمية، والدخل.