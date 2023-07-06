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ثاني الزيودي: تقرير الاستثمار العالمي يؤكد مكانة الإمارات وجهة عالمية لرؤوس الأموال

ثاني الزيودي: تقرير الاستثمار العالمي يؤكد مكانة الإمارات وجهة عالمية لرؤوس الأموال
6 يوليو 2023 15:45

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن "الأونكتاد"، يؤكد مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية الباحثة عن فرص لا مثيل لها حول العالم للنمو والازدهار، بالتزامن مع كونها وجهة مفضلة للمبتكرين والموهوبين وأصحاب الأفكار الخلاقة من مختلف أنحاء العالم. وأضاف أن الإمارات حاضنة عالمية للتكنولوجيا المتقدمة حيث تتبنى وتدعم الشركات التكنولوجية ورواد الأعمال الباحثين عن بيئة أعمال واعدة محفزة للنمو المستدام، لافتا إلى أن التقرير يؤكد أن دولة الإمارات تواصل تحولها لتكون قوة اقتصادية عالمية، بفضل الرؤية الملهمة لقيادتنا الرشيدة التي تجمع بين الطموح والعمل الدؤوب لتحقيق المستهدفات الوطنية، وهو ما تترجمه المكانة العالمية التي وصلت إليها الدولة حالياً باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال وبوابة تجارية رئيسية تتدفق عبرها السلع والبضائع والخدمات إلى أرجاء العالم، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين العالميين من المؤسسات والشركات وقادة ورواد الأعمال الباحثين عن فرص واعدة للنمو والتوسع والازدهار ضمن اقتصاد يمتلك آفاقاً مستقبلية واعدة.

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