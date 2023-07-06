«صحة أبوظبي» تحيل صيدلية للنيابة العامة

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، عن إحالة صيدلية إلى النيابة العامة وذلك عقب رصد عمليات إضرار واستيلاء على المال العام وذلك باستبدال الأدوية الموصوفة بالوصفة الطبية بمنتجات ومستلزمات غير الموصوفة، وذلك بغرض التكسب من قيمة المطالبات المالية التي يتم تغطيتها من شركة التأمين.

وأوضحت الدائرة أن فرق التفتيش والرقابة على المطالبات التأمينية رصدت عمليات مشبوهة صادرة عن الصيدلية، وبعد المتابعة والزيارات التفتيشية والضبط، أصدرت اللجنة التأديبية المختصة بدائرة الصحة - أبوظبي قراراً بإحالة الصيدلية للنيابة العامة للتحقيق في تلك الممارسات.

وأهابت الدائرة بكافة المنشآت الصحية العاملة في الإمارة بضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح الصادرة عن الدائرة، حفاظاً على كفاءة منظومة الرعاية الصحية في الإمارة وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت الدائرة أن مواصلة تكريس الجهود لضمان تعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة من خلال الاستمرار في دور دائرة الصحة - أبوظبي الرقابي لرصد المخالفات وتمكين المنشآت المخالفة من تصويب أوضاعها بما يحقق صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.



وقامت فرق الرقابة والتفتيش في دائرة الصحة - أبوظبي بأكثر من 1,300 زيارة تفقدية وتفتيشية خلال النصف الأول من العام 2023، تم خلالها رصد 43 مخالفة.

وكان العام 2022 قد شهد 4,300 زيارة تفتيشية تم خلالها رصد 290 مخالفة تنوعت ما بين عدم الالتزام باللوائح والتعاميم والسياسات والقرارات الصادرة عن الدائرة، تقديم خدمات طبية غير مرخص للمنشأة الصحية بتقديمها، عدم توافر الكادر الطبي المطلوب لتقديم الرعاية الطبية في المنشأة الصحية، عدم الالتزام باشتراطات السلامة ومكافحة العدوى وغيرها من المخالفات.