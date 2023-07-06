الجمعة 7 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«صحة أبوظبي» تحيل صيدلية للنيابة العامة

«صحة أبوظبي» تحيل صيدلية للنيابة العامة
6 يوليو 2023 14:32

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، عن إحالة صيدلية إلى النيابة العامة وذلك عقب رصد عمليات إضرار واستيلاء على المال العام وذلك باستبدال الأدوية الموصوفة بالوصفة الطبية بمنتجات ومستلزمات غير الموصوفة، وذلك بغرض التكسب من قيمة المطالبات المالية التي يتم تغطيتها من شركة التأمين. 
وأوضحت الدائرة أن فرق التفتيش والرقابة على المطالبات التأمينية رصدت عمليات مشبوهة صادرة عن الصيدلية، وبعد المتابعة والزيارات التفتيشية والضبط، أصدرت اللجنة التأديبية المختصة بدائرة الصحة - أبوظبي قراراً بإحالة الصيدلية للنيابة العامة للتحقيق في تلك الممارسات.

وأهابت الدائرة بكافة المنشآت الصحية العاملة في الإمارة بضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح الصادرة عن الدائرة، حفاظاً على كفاءة منظومة الرعاية الصحية في الإمارة وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت الدائرة أن مواصلة تكريس الجهود لضمان تعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة من خلال الاستمرار في دور دائرة الصحة - أبوظبي الرقابي لرصد المخالفات وتمكين المنشآت المخالفة من تصويب أوضاعها بما يحقق صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

أخبار ذات صلة
"صحة أبوظبي" تُكرِّم الفائزين في المخيَّم التدريبي للابتكار بالرعاية الصحية
اتفاقية تعاون بين «صحة أبوظبي» والمركز الدولي للأمراض الجينية


وقامت فرق الرقابة والتفتيش في دائرة الصحة - أبوظبي بأكثر من 1,300 زيارة تفقدية وتفتيشية خلال النصف الأول من العام 2023، تم خلالها رصد 43 مخالفة.

وكان العام 2022 قد شهد 4,300 زيارة تفتيشية تم خلالها رصد 290 مخالفة تنوعت ما بين عدم الالتزام باللوائح والتعاميم والسياسات والقرارات الصادرة عن الدائرة، تقديم خدمات طبية غير مرخص للمنشأة الصحية بتقديمها، عدم توافر الكادر الطبي المطلوب لتقديم الرعاية الطبية في المنشأة الصحية، عدم الالتزام باشتراطات السلامة ومكافحة العدوى وغيرها من المخالفات. 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
صحة أبوظبي
الصيدليات
النيابة العامة
آخر الأخبار
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
عربي ودولي
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
اليوم 13:04
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
الرياضي
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
اليوم 13:00
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
عربي ودولي
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
اليوم 12:49
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
عربي ودولي
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
اليوم 12:18
سارة الأميري
الإمارات
سارة الأميري تدعو خلال اجتماع مجموعة العشرين إلى تعزيز التعاون في البحث العلمي
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©