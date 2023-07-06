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حميد النعيمي يتسلم طابعاً تذكارياً لمحمية الزوراء الطبيعية في عجمان

حميد النعيمي يتسلم طابعاً تذكارياً لمحمية الزوراء الطبيعية في عجمان
6 يوليو 2023 14:34

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير وتنمية واستدامة القطاع السياحي، وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيراً سموه إلى أن قطاع السياحة أصبح مساهماً بارزاً في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان، في ديوان الحاكم، اليوم، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وفد «مجموعة بريد الإمارات» برئاسة عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك بمناسبة إطلاق المجموعة طابعاً تذكارياً احتفاءً بالمكانة البيئية لمحمية الزوراء الطبيعية في عجمان، يعد الأول ضمن سلسلة من الطوابع التي تحتفي بالمحميات الطبيعية في الدولة. وأكّد صاحب السمو حاكم عجمان، أن دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسخّت مكانتها كوجهة سياحية عالمية منشودة ومطلوبة، وعززت حضورها السياحي القوي الذي يعكس تنوعها وغناها وخيارات السياحة المتنوعة التي تميزها. وقال سموه، إن عجمان تبذل كل الجهود من أجل ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة للسياحة الداخلية وتعزيز حضورها على خريطة السياحة العالمية، من خلال ما حققته الإمارة من نجاحات لافتة ومكتسبات نوعية في القطاع السياحي، على مدار الأعوام الماضية بفضل المبادرات السياحية والمشاريع العمرانية التي تجسد ثقافة إمارة عجمان وأهلها. وأوضح سموه أن التعاون بين «مجموعة بريد الإمارات» ومحمية الزوراء الطبيعية في عجمان، في إصدار طابع تذكاري يسلط الضوء على المحمية كحاضنةٍ للتنوع الحيوي، يدعم جهود الدولة في حماية البيئة والحفاظ على مختلف أشكال الحياة البرية والبحرية وتعزيز استدامتها ويرسخ طموحات عجمان في تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي. وأشاد سموه بالشراكة بين المجموعة والمحمية، وبالتعاون الرامي إلى تعزيز المكانة السياحية للدولة وتسليط الضوء على المواقع السياحية البارزة التي تضمها الإمارة والتوعية بالمنتج السياحي الذي تقدمه عجمان عامة ومحمية الزوراء خاصة، كأحد أجمل المعالم الطبيعية في الإمارة. حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وسعادة يوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين. وقال عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة بريد الإمارات»: «يهدف إصدار الطوابع التذكارية الخاصة بالمحميات الطبيعية إلى توثيق المحميات في دولة الإمارات، وتسليط الضوء على أهمية حمايتها وصون التنوع الحيوي، وإبراز المعالم الحضارية والطبيعية في دولتنا، كما تتماشى هذه الجهود مع الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز أداء القطاع السياحي، لاسيما السياحة الطبيعية، وتأتي في سياق تعزيز الحضور المتميز لدولة الإمارات في المشهد السياحي العالمي، ونفتخر بالتعاون مع محمية الزوراء الطبيعية لإصدار الطابع الأول من هذه السلسلة». وتكتسب محمية الزوراء الطبيعية في إمارة عجمان أهميةً استراتيجية نظراً لامتدادها على مساحة تفوق المليون متر مربع، تغطيها غابات القرم «المانغروف» الشاسعة، ما جعلها مقصداً وملاذاً طبيعياً آمناً لأكثر من 102 من أنواع الطيور المحلية والمهاجرة على مدار العام، مثل طيور الفلامنجو الوردية الزاهية التي تزيّن المحمية، خاصة خلال موسم التعشيش، إضافةً إلى مالك الحزين أو البلشون، ومجموعة متنوّعة من الطيور المقيمة والمهاجرة التي تتخذ من الشعاب المرجانية الساطعة والأسماك والنباتات الأصلية المتنوّعة موئلاً لها. وتُعدّ المحمية وجهةً مميّزة تستقطب الزوّار على اختلاف فئاتهم العمرية بفضل ما تضمّه من مرافق ومناطق لعب مخصصة للأطفال، إلى جانب الحديقة المائية، ومعرض الديناصورات، وحديقة الإمارات للحيوانات القزمة، والملاعب الرياضية، والرياضات المائية، وجولات القوارب المطاطية، ورحلات الصيد، و«الويك بارك»، والتسلّق، والرماية، وركوب الدراجات، في أجواء تبعث على الاسترخاء وتبثّ الراحة والسكينة في النفوس. وتضمّ المحمية أيضاً بحيرات زرقاء وواجهة مائية يبلغ طولها سبعة كيلومترات تحدها شواطئ رملية. يُذكر أن الإصدار الجديد، يُضاف إلى قائمة متنوعة من الإصدارات البريدية لـ«مجموعة بريد الإمارات» لتسليط الضوء على المعالم الهامّة والفعاليات الضخمة التي تحتضنها الدولة.

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