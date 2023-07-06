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الإمارات

منصور بن زايد يصدر قراراً بخصوص الانتفاع من برامج "نافس"

منصور بن زايد
6 يوليو 2023 13:40

 أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، قراراً يجيز للمواطنين العاملين في جمعيات النفع العام ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، تقديم طلب انتفاع بأي من برامج ومبادرات "نافس" وفقاً لضوابط ومعايير الانتفاع المعمول بها، شريطة أن يكون المواطن مسجلاً في أحد صناديق التقاعد العاملة في الدولة.  

وتضمّن القرار كذلك، تعديل بعض أحكام شروط الانتفاع من برنامج الدعم المؤقت، وهو برنامج إعانة مالية ضمن حزمة برامج "نافس"، ويمثل مساعدة اجتماعية استثنائية للمواطنين ممن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، بسبب خارج عن إرادتهم، وليس لهم مصدر دخل.  

وأكد غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أنه يحق الآن، بموجب هذا القرار، لأي مواطن يفقد وظيفته في القطاع الخاص بسبب خارج عن إرادته وليس له مصدر دخل، وينتفع في الوقت نفسه من أي برنامج مساعدات اجتماعية مالية، سواء له أو لزوجه أو أبنائه من الجهات الاتحادية أو المحلية؛ الاستفادة من مساعدة برنامج الدعم المؤقت وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا الشأن.  

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وأشار، إلى أن شروط الانتفاع قبل صدور هذا القرار كانت لا تشمل المنتفعين من أي برنامج مساعدات اجتماعية مالية (بغض النظر عن قيمة المساعدة)، باستثناء التعويض الخاص بالتأمين ضد التعطل عن العمل، في حين أصبح يحق الآن، لمن تتوافر فيه الشروط الخاصة بالبرنامج أن ينتفع من مساعدة برنامج الدعم المؤقت وفقا للشروط والضوابط الخاصة بقيمة الانتفاع.

 

         

المصدر: وام
برنامج نافس
منصور بن زايد
المواطنين
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