"الخارجية" تتلقى 3600 مكالمة وتسجل 91 بلاغاً طارئاً خلال إجازة عيد الأضحى

تلقت وزارة الخارجية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، 3600 مكالمة وتعاملت مع 91 بلاغاً طارئاً تم تسجيلها عبر نظام الطوارئ المخصص لمواطني الدولة في الخارج، 45% منها لحالات طبية متوسطة، مؤكدةً أهمية حصول المسافر الإماراتي على تأمين صحي مناسب قبل السفر وحيازة كمية كافية من الأدوية وبموجب وصفة طبية مصرحة، للفترة التي تكفيه حتى العودة إلى أرض الدولة.

وقالت بشرى المطروشي، مديرة إدارة شؤون المواطنين في وزارة الخارجية، إن الوزارة تتلقى بلاغات المواطنين الطارئة خارج الدولة من خلال خط الطوارئ المخصص لهم؛ حيث يتم إدخالها في نظام رقمي تم تصميمه بحيث يتوافق مع متطلبات وطبيعة البلاغات المقدمة، ويضمن تسجيل البلاغ برقم مرجعي يصل للمواطن عن طريق رسالة نصية تمكنه من متابعته إلى حين إغلاقه، مضيفة أنه يتم من خلال النظام تحديث كافة المستجدات الخاصة بالبلاغ إلى حين التأكد من حصول المواطن على الدعم المطلوب وإغلاق البلاغ.

وأضافت المطروشي أن فريق المتابعة ومراقبة الجودة في وزارة الخارجية، يقوم بالتواصل مع كافة مقدمي البلاغات الطارئة بعد اغلاقها وذلك لتقييم مدى رضاهم عن استجابة الوزارة للبلاغ إضافة إلى تدوين الملاحظات الواردة من المتعامل وذلك بهدف تطوير منظومة التعامل مع البلاغات الطارئة الخاصة بمواطني الدولة في الخارج.

وأكدت وزارة الخارجية على المواطنين ضرورة التأكد من صلاحية جواز السفر قبل مغادرة الدولة بحيث لا تقل عن 6 أشهر، والاحتفاظ بنسخة إلكترونية من الوثائق الرسمية الخاصة بالمسافر، إضافة إلى الاحتفاظ بالوثائق الرسمية الأصلية في مكان آمن، واختيار السكن المناسب الذي تتوافر فيه شروط الأمن والسلامة.

وأوضحت الوزارة أهم الإرشادات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لحوادث السرقة والاعتداء، وهي تفادي الخروج بشكل فردي خصوصاً في أوقات متأخرة من الليل، وعدم المبالغة في المظهر ولبس المقتنيات الثمينة التي تشد الانتباه في الأماكن العامة، وعدم حمل مبالغ مالية كبيرة خلال السفر والاستعاضة عنها باستخدام بطاقات الائتمان البنكية، وضرورة الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة حرصاً على عدم فواتها، لافتة إلى أن من الأفضل الحجز على رحلات مباشرة إلى الوجهة المقصودة، والتأكد من حجز تذكرة واحدة تحتوي على وجهات الترانزيت وعدم فصلها في تذاكر مختلفة، في حال حجز تذكرة ترانزيت.

وحثت الوزارة المسافر الإماراتي على التسجيل في خدمة "تواجدي" من خلال الموقع الإلكتروني (www.mofa.gov.ae) أو التطبيق الذكي (UAEMOFA)، داعية جميع مواطني الدولة المتواجدين في الخارج إلى عدم التردد بالاتصال على الرقم (0097180024) في حالة تعرضهم لأي طارئ، وعلى مركز اتصال الوزارة على الرقم (0097180044444) في حال وجود استفسارات والتقديم على الخدمات.