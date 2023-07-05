النسخة الثانية من منتدى شباب صناع السلام تنطلق بجنيف غداً

جنيف (وام)

تنطلق غدًا، في مدينة جنيف بسويسرا، فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب صنَّاع السلام، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين، بالشراكة مع مجلس الكنائس العالمي ومؤسسة روز كاسيل، وذلك خلال الفترة من 6 حتى 14 يوليو الحالي، بمشاركة 50 شاباً وشابة من مختلف أنحاء العالم.ويهدف المنتدى الذي صمم لفتح منصة للحوار بين الشباب من عمر 18 إلى 30 عاماً من الذين يعملون على تطوير حلول وتوصيات مبتكرة ومستدامة لتحقيق السلام في المجتمعات، إلى تمكين الشباب والشابات من إطلاق المبادرات والمشاريع الوطنيَّة والإقليميَّة المتعلقة بصناعة السلام، ونشر قيم التسامح والأخوة الإنسانية ومبادئها.

ويسعى البرنامج الذي تم تصميمه ليتناسب مع المعارف والخبرات الأساسية للمشاركين والمشاركات في صناعة السلام، إلى تطوير هذه المهارات، وصقلها من طرف خبراء وفاعلين دوليين متخصصين، وذلك من خلال التركيز على قضايا مثل الدين، والشباب، والدبلوماسية، وتعزيز الحوار بين الأديان، والتعايش السلمي، والأخوة الإنسانية، وغيرها.

وأكَّد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، أن منتدى شباب صنَّاع السلام يهدف إلى تشكيل حِراكٍ شبابيٍّ عالميٍّ قادرٍ على المساهمة بشكلٍ فاعلٍ في صناعة التغيير الإيجابي، وإيجاد حلولٍ مبتكرةٍ لما يواجهه عالمنا اليوم من تحديات، وأن يكونوا نماذج مضيئةً لغيرهم من الشباب حول العالم، توجه طاقاتهم نحو صناعة السلام وبناء الأوطان ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش والإخاء الإنساني، من خلال مجموعة من الجهود والمبادرات الملهمة.

من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، القس أ.د جيري بيلاي، عن سعادته لكونه أحد الشركاء الثلاثة الذين ينظمون هذا الحدث. وقال «نعتقد بشكل راسخ أن الشباب لديهم القدرة على أن يكونوا وكلاء قويين للسلام والتحول الاجتماعي. وبفضل طاقتهم وإبداعهم وشغفهم يمكنهم إلهام التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم وخارجها ويمكن لوجهات نظرهم الفريدة وأفكارهم المبتكرة أن تساعد في معالجة بعض التَّحديات الاجتماعية والبيئية الأكثر إلحاحاً في عصرنا، مما يُمهِّد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً».

وكانت العاصمة البريطانية لندن احتضنت النسخة الأولى من المنتدى عام 2017 التي أسهمت في تأهيل جيلٍ من الشباب من الشرق والغرب على الإعلاء من قيم الحوار والمواطنة وقبول الآخر، والتفاعل الإيجابي في مواجهة أشكال التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز كافة.