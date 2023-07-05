القرقاوي: البرنامج الصيفي الأول لصندوق الوطن يستقطب 1475 شخصاً

قال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن أن عدد الاشتراكات في البرنامج الصيفي الأول لصندوق الوطن بلغت 1475 شخصا من طلاب المدارس والجامعات، حيث كان من المتوقع ان يستقطب البرنامج في الدفعة الأولى حوالي 500 شخص، حيث تضاعف العدد 3 مرات حتى قبل الإعلان عن تدشين البرنامج.

وأضاف في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات البرنامج الصيفي الأول لصندوق الوطن اليوم، أن فعاليات البرنامج تهدف لتعزيز الهوية الوطنية وتعريفهم بإنجازات قيادة الدولة الرشيدة، مشيرا إلى انه تم تسمية أحد برامج المخيم الصيفي بـ "قدوتي" تيمنا بالوالد والقائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه”.

ولفت القرقاوي إلى البرامج النوعية التي يحتضنها المخيم الصيفي في مجالات الابتكار والابداع وتمكين مستقبل الشباب عبر صقل مهاراتهم المعرفية والمهنية والوطنية.

وفي إطار الشراكات الاستراتيجية في البرنامج، قال "عندما نتحدث عن الشراكات، دائما المشاريع تثري أكثر بالشركاء" لافتا إلى شراكتهم الاستراتيجية مع الدار للتعليم التابعة لشركة الدار العقارية، حيث سيتم تنفيذ برنامج المخيم الصيفي في مدارسهم بالإضافة إلى مدارس أدنوك الواقعة في منطقة الظفرة ومشاركة كليات التقنية العليا.

ونوه بتفاعل الشركاء في نقل المعرفة والخبرة للمشاريع عبر تقديم خدمات ومعلومات وزيارات ميدانية لمواقعهم.

وأشار إلى استهداف صقل مهارات المشاركين عبر التعليم من الجانب الترفيهي مما يسهم في زيادة تفاعلهم خلال البرنامج والخروج بأفكار جديدة، وذلك نظرا لتفاوت فئاتهم العمرية من 10 إلى 15 سنة بالإضافة إلى استقطاب الخريجين الجدد في الجامعات وطلاب السنة الأخيرة في إمارة أبوظبي، موضحا تطلعهم لتوسعة نطاق البرنامج في كافة الإمارات خلال السنوات القادمة.

وأضاف أن الخريجين وطلاب الجامعات سيتم ضمهم في مخيم "مستقبلي" وذلك لتمكينهم نحو ريادة الأعمال وتحويل مشاريعهم إلى واقع ملموس يدعم الاقتصاد الوطني، وذلك بداية بانضمامهم للبرنامج لمدة ثلاث أسابيع لصقل مهاراتهم ومناقشة الأفكار مع المرشدين المعنيين وثم سيتم متابعة أعمالهم لمدة 6 أشهر بعد البرنامج لبدء تنفيذ الأفكار إلى مشاريع تجارية تطبق في أرض الواقع، مشددا على التركيز الأساسي على القطاعات الجديدة والتكنولوجية وذلك تماشيا مع توجه الدولة للتقنيات الذكية كتقنية الذكاء الاصطناعي.

من جانبها أضافت سلوى المفلحي، مديرة إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الدار العقارية، أن البرنامج الصيفي يعد فرصة فريدة من نوعها لأبناء الوطن، حيث سيساهم البرنامج في تعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال والشباب المشاركين في البرنامج وتعريفهم على الحلول المبتكرة تتماشى مع منظومة الدولة.

وأكدت دعم شركة الدار الدائم والتعاون الوثيق مع صندوق الوطن وذلك من خلال دعم مبادراتهم المتنوعة التي تساهم في تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، موضحة أن هذه الشراكة الاستراتيجية سيتم اعدادها وتنفيذها من خلال الكوادر العاملة في الدار للتعليم حيث سيتم تنفيذ بعض البرامج أو المخيمات الصيفية في مدارس الدار.

وأشارت إلى الاقبال الكبير من قبل المشاركين للانضمام للبرنامج قبل الإعلان الرسمي، متوقعة زيادة اعداد المشاركين بعد الإعلان واستعدادهم لاستيعاب الاعداد القادمة، حيث سيتم الترويج للبرامج الصيفية أيضا من خلال أهالي الأبناء المنضمين في البرنامج.

حضر اليوم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، حيث كشف معاليه عن تفاصيل البرنامج الصيفي الأول في مقر شركة "الدار سكوير" بتنظيم صندوق الوطن وبحضور عدد من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين من المدارس والمؤسسات التعليمية في أبوظبي والمشاركين في البرنامج.

وسيتم انطلاق البرامج الصيفية في 17 يوليو حتى 10 أغسطس المقبل، وتم إطلاق اليوم الموقع الالكتروني الذي يحتوي كافة المعلومات المتعلقة بالبرامج، حيث تضم البرامج الصيفية ثلاثة برامج هذا العام بداية بـ "قدوتي" المتعلق بترسيخ الهوية الوطنية في أبناء وبنات الإمارات وتعريفهم بإنجازات القادة في كافة الميادين لاستدامة نهضة الوطن، .. وبرنامج "فكرتي" الذي يهدف إلى تنمية قدرات المشاركين عبر التفكير المبتكر والمستنير في كافة المجالات والتركيز على مجال البيئة المستدامة.. و برنامج "مستقبلي" الذي سيتم فيه دعم الأفكار الشبابية وتنميتها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.