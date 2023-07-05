إطلاق حملة «ربع قرن» من العطاء

الشارقة (الاتحاد)

في إطار حرصها على تنشئة أجيال واعية ومؤثرة تساهم في خدمة المجتمع أطلقت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين حملتها الترويجية تحت شعار «ربع قرن من العطاء»، للتعريف بدورها في بناء وتطوير شخصية الإنسان على مدى 25 عاماً؛ وذلك بناء على رؤيتها الواضحة المبنية على التكامل بين مؤسساتها المنضوية (أطفال الشارقة، وناشئة الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، والشارقة لتطوير القدرات «تطوير»)، وتهدف الحملة إلى تعريف المجتمع المحلي بخدمات مؤسسات ربع قرن، وذلك عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التابعة لها، كما تتضمن الحملة زيارة مدارس الإمارة، لتوضيح آلية الانتساب للمراكز للاستفادة مما تقدمه من برامج وخدمات.