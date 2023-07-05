الشارقة تستضيف النسخة الثامنة من «لقاء من الفضاء»

دبي (الاتحاد)

يلتقي رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الموجود حالياً على متن محطة الفضاء الدولية ضمن أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، غداً، المهتمين بالعلوم والاستكشاف في إمارة الشارقة.. وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وجامعة الشارقة، عن تنظيم النسخة الثامنة من سلسلة «لقاء من الفضاء» عبر الاتصال المرئي في تمام الساعة 1:20 من ظهر الغد في مقر الأكاديمية. وتُعد هذه اللقاءات فرصة لمحبي استكشاف الفضاء، للاطلاع على تفاصيل المهمة التاريخية التي يخوضها رائد الفضاء الإماراتي.