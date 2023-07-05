18 ألف وجبة من «بيت الخير» لإسعاد العمال

دبي (الاتحاد)

شاركت جمعية بيت الخير في مبادرة «نحتفل بالعيد معاً» التي نظمتها اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، إلى جانب جمعية دبي الخيرية، ومن خلال اللجنة العمالية، وبالتنسيق معها، حيث قدمت «بيت الخير» من جانبها 18 ألف وجبة، خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى المبارك، بمعدل 6.000 وجبة يومياً، بهدف إسعاد هذه الشريحة المهمة في المجتمع.

وأعلنت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دُبيّ، أن المبادرة استهدفت إسعاد حوالي مليون عامل بدبي، وتركزت على سكنات العمال في جبل علي والقوز والمحيصنة، وتضمنت بالإضافة إلى توزيع الوجبات، توزيع الهدايا على العمال الفائزين بالسحوبات التي قدمت للعمال الفائزين جوائز نقديّة وعينية كالهواتف الذكية، بالإضافة إلى 3 سيارات.

وأكدَّ اللواء عبيد مهير بن سرور، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العُمال في إمارة دُبيّ، عند الإعلان عن المبادرة، أنها جاءت تقديراً لجُهود العمال ودورهم، ومن أجل إسعادهم وإدخال السرور والبهجة إلى قلوبهم.

من جانبه، أفاد الأمين العام للجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، عبدالله لشكري، أنه تم خلال مبادرة «سعادة» توزيع مطويات بلغات متعددة على العمال لتعزيز جوانب التوعية العمالية التي تعمل عليها اللجنة ضمن خطتها السنوية، مشيراً إلى أن 100 ألف عامل استفاد حتى الآن من ورش وبرامج التوعية التي نظمتها اللجنة حتى الآن، مؤكداً حرص الدولة على تثقيف العمال بحقوقهم.

شكر

توجه عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»، بالشكر للجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي وإدارتها لتنظيمها هذه المبادرة الإنسانية، وأكد أن الجمعية ساهمت في مبادرة «سعادة» من منطلق اهتمامها بهذه الفئة التي تستحق الدعم، فساهمت بتوزيع 18 ألف وجبة جاهزة على العمال خلال أيام العيد الثلاثة، منوهاً بأن عدد الوجبات التي وزعتها الجمعية على العمال في العام الماضي، زاد على مليون وجبة ضمن مشروعي «الطعام للجميع» و«إفطار صائم»، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة والجهات المعنية والمختصة، كما أشار إلى تنوع جهود الجمعية في دعم فئة العمال، كالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال السنوات الماضية، من خلال حملات «حظر العمل تحت أشعة الشمس».