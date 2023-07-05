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ورش مبتكرة للأطفال في مخيم «الجليلة الصيفي»

ورش مبتكرة للأطفال في مخيم «الجليلة الصيفي»
6 يوليو 2023 01:01

دبي (الاتحاد)

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 أعدت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، باقة من الفعاليات الإبداعية وورش العمل الفنية المبتكرة، لأطفال المخيم الصيفي لمركز الجليلة لثقافة الطفل الذي ينقسم إلى شقين، يقام الأول تحت عنوان «اكتشف عجائب الطبيعة»، ويعقد خلال الفترة من 10 وحتى 21 يوليو الجاري، فيما يحمل الثاني عنوان «اكتشف العالم» ويقام خلال الفترة من 7 وحتى 18 أغسطس 2023.
وسيحظى الأطفال ممن تتراوح أعمارهم ما بين 4 سنوات و14 عاماً بمجموعة تجارب فريدة، يكتشفون من خلالها جماليات الفنون البصرية والأدائية، ويحلقون في فضاءات الموسيقى والشعر، ويتعلمون أسرار ماكياج المسرح وفنون الرسم، وطرق تصميم الإكسسوارات وتلوين القمصان، كما يتعرفون على تقنيات الأشغال اليدوية وصناعة الفخار، بالإضافة إلى ورش خاصة مقدمة من شرطة دبي، وهيئة دبي للمياه والكهرباء «ديوا»، كما ينظم المخيم رحلة إلى مدينة إكسبو دبي.
ولفت عادل عمر، مدير أول إدارة المشاريع الخاصة والإعلامية في مركز الجليلة لثقافة الطفل، إلى حرص «دبي للثقافة» على توسيع الآفاق الفكرية والإبداعية لدى الأطفال، وتمكينهم من عيش تجارب ثقافية فريدة ضمن بيئة مشجعة على الابتكار والتعبير. وقال: «يسخر (مركز الجليلة لثقافة الطفل) إمكانياته كافة لتنمية مواهب الأطفال، وتعزيز روح الابتكار لديهم، من خلال مجموعة ورش عمل صممت بحرفية عالية لتمكينهم من إطلاق إبداعاتهم والاستفادة من طاقاتهم واكتشاف مواهبهم في مجالات الفنون البصرية والأدائية».

هيئة الثقافة والفنون
دبي
دبي للثقافة
مركز الجليلة لثقافة الطفل
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