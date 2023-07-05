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إشهـار نادي الفجيرة العلمي وتحديد أهدافه الاستراتيجية

إشهـار نادي الفجيرة العلمي وتحديد أهدافه الاستراتيجية
6 يوليو 2023 01:01

الفجيرة (وام)

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حصل نادي الفجيرة العلمي، على الإشهار الرسمي من وزارة تنمية المجتمع، بعد تحقيقه للمعايير المطلوبة لمزاولة النشاط العلمي على مستوى الدولة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة.
وبموجب الإشهار، أعلن النادي أهدافه الاستراتيجية والتي تتمحور حول رعاية وتشجيع واستثمار الابتكارات العلمية للمبتكرين والمخترعين، واستغلال أوقات فراغ الشباب في تطوير قدراتهم واستثمارها في المشاريع العلمية، واستقطاب الرواد المبدعين من الشباب الموهوبة في قطاع العلوم والتقنية للجنسين، بالإضافة إلى توفير بيئة تفاعلية للتواصل بين الموهوبين والجهات ذات العلاقة في مجال العلوم، والعمل على آليات لتقديم البرامج التثقيفية للمبدعين والموهوبين، إلى جانب نشر الثقافة العلمية وتوسيع دائرة البحث والتطوير وبناء الشراكات والتنسيق مع الشركات داخل الدولة وخارجها لدعم المشاريع العلمية لأعضاء النادي، وتوفير أحدث الأجهزة والمختبرات لخدمة المشاريع العلمية ومشاريع طلبة الجامعات. 

الفجيرة
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