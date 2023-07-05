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نادي الثقة للمعاقين يطلق مبادرة «زنبق السلام»

نادي الثقة للمعاقين يطلق مبادرة «زنبق السلام»
6 يوليو 2023 01:01

الشارقة (وام)

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أطلق نادي الثقة للمعاقين في الشارقة مبادرته الجديدة بعنوان «زنبق السلام» التي تهدف إلى دعم السلوكيات الإيجابية والاهتمام بالمساحات الخضراء وتحقيق الاستدامة البيئية من أجل بناء مستقبل أكثر رخاءً وازدهارًا. حضر إطلاق المبادرة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين حيث تتضمن المبادرة توزيع نبتة زنبق السلام على الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية والشركاء الداعمين لنادي الثقة للمعاقين بهدف نشر الوعي بأهمية الاهتمام بالمساحات الخضراء والتي تعزز من مجهود الدولة وإمارة الشارقة نحو تحقيق التنمية البيئية المستدامة.
وأعرب الدكتور طارق سلطان بن خادم عن تقديره لجهود مجلس الشارقة الرياضي في تحقيق مبدأ الاستدامة الرياضية والبيئية ونشر مفهوم المشاركة المجتمعية مؤكداً التزام النادي بتعزيز الوعي البيئي والرياضي بين أعضاء النادي والمجتمع المحلي إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية الخضراء ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال نحو بناء مستقبلٍ أفضل. من جانبه أكد أحمد سالم المظلوم السويدي المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين أن مبادرة «زنبق السلام» تأتي ضمن سلسلة المبادرات المستمرة للنادي في مجال تعزيز الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية.

نادي الثقة للمعاقين
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