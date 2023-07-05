«طرق دبي» تطلق الدورة الثالثة من برنامج مسرعات الابتكار

دبي (وام)

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات، الدورة الثالثة من برنامج مسرعات الابتكار لموظفيها بالتعاون مع المعهد العالمي لإدارة الابتكار «GIMI»، بمشاركة 20 موظفاً على مستوى 5 فرق متخصصة والمعنيين في الجهات الأكاديمية وشركاء الهيئة بهدف تحويل 5 أفكار مبتكرة منبثقة من مختبرات الابتكار إلى مفاهيم أعمال خلال 8 أسابيع.

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: إن الهيئة تسعى إلى الريادة وتعزيز روح الابتكار لدى موظفيها، من خلال تطوير علاقات الشراكة مع الجامعات ومراكز البحث التخصصية مشيرا إلى أن برنامج مسرعات الابتكار سيعمل كمنصة رئيسية لضمان طرح مفاهيم الأعمال المبتكرة، ويساهم في تقديم المزيد من المشاريع المبتكرة وتعزيز نضج الابتكار على نطاق واسع لضمان استمرار نشر وتعزيز ثقافة الابتكار في قطاع الطرق والمواصلات.